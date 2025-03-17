https://ria.ru/20250317/filimonov-2005587503.html

Филимонов: 5,9 млрд рублей направили на помощь вологодским участникам СВО

Филимонов: 5,9 млрд рублей направили на помощь вологодским участникам СВО - РИА Новости, 17.03.2025

Филимонов: 5,9 млрд рублей направили на помощь вологодским участникам СВО

На поддержку участников специальной военной операции и их близких в Вологодской области направили более 5,9 миллиардов рублей, сообщил глава региона Георгий... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:07:00+03:00

2025-03-17T20:07:00+03:00

2025-03-17T20:07:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849954261_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a50c153bcff892633bb4b22417d6200.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На поддержку участников специальной военной операции и их близких в Вологодской области направили более 5,9 миллиардов рублей, сообщил глава региона Георгий Филимонов. Губернатор рассказал о проделанной работе и планах по содействию бойцам, находящимся на линии боевого соприкосновения. "Создаем условия, чтобы каждый боец знал, что за ним крепкий надежный тыл: реализуем меры господдержки, помогаем в трудоустройстве и реабилитации, еженедельно отправляем гуманитарные грузы. В ближайшее время направим еще один конвой на сумму порядка 14,5 миллиона рублей: транспорт, квадрокоптеры, зарядные станции, аккумуляторы, средства РЭБ. Уверенно идем вперед и совместными усилиями приближаем долгожданную победу", – приводит слова Филимонова пресс-служба губернатора. На данный момент в Вологодской области действует 40 мер государственной поддержки участников СВО и их семей. Среди льгот – единовременные выплаты в общей сумме 1,205 миллиона рублей заключившим контракт о прохождении военной службы; возможность бесплатного проезда в отпуск и обратно; предоставление земельных участков бойцам, удостоенным звания Герой России, награжденным госнаградами; возмещение до 50% расходов на оплату коммунальных услуг ветеранам боевых действий. В 2025 году в регионе увеличили размер ежемесячной социальной выплаты для вологжан, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Так, для инвалидов I группы размер выплаты повышен до 23,1 тысячи рублей, для инвалидов II группы – до 15,4 тысячи рублей, для инвалидов III группы – до 7,7 тысячи рублей. Кроме того, введены две новые льготы для детей военнослужащих: ежемесячная выплата в размере 2 тысяч рублей для обучающихся очно в вузах и СПО и компенсация 50 тысяч рублей стоимости обучения в областных вузах по очной форме. По инициативе Филимонова в регионе реализуется проект "Герои Русского Севера" для подготовки руководителей из числа военнослужащих в органах власти, а также на предприятиях реального сектора экономики. Участники программы смогут изучить основы государственного управления, экономики, финансовой политики, современные технологии управления. При успешном завершении курса они могут получить диплом о профессиональной переподготовке и гарантированное трудоустройство. Заявки на участие в программе принимают до 21 марта на сайте правительства Вологодской области.

https://ria.ru/20250317/zhestyannikov-2005546945.html

https://ria.ru/20250311/zhestyannikov-2004398240.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов, сво