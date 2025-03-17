https://ria.ru/20250317/figurant-2005410043.html

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны считает, что его оговорили

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны считает, что его оговорили - РИА Новости, 17.03.2025

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны считает, что его оговорили

Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:39:00+03:00

2025-03-17T06:39:00+03:00

2025-03-17T06:39:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны России в Балашихе и Москве, считает, что его оговорили свидетели по делу, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Грачев и его защита настаивают на незаконности его уголовного преследования, основанного в том числе на "оговорах со стороны ряда свидетелей", дающих "субъективные показания, которые не относятся к настоящему уголовному делу". Кроме того, по мнению адвокатов, дело в отношении Грачева фактически расследуется по обстоятельствам экономической деятельности, в таком случае его на законных основаниях нельзя содержать под стражей в СИЗО. По уголовному делу также проходят бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В материалах подчеркивается, что и данные фигуранты просят смягчить меру пресечения. Потапов слеп на один глаз из-за полученной в 1998 году черепно-мозговой травмы, его нахождение в СИЗО может привести к осложнению имеющегося заболевания и полной слепоте на оба глаза, сообщала суду его защита. Асташкин в свою очередь является отцом трех малолетних детей, оказывал материальную помощь при строительстве храмов, приобретал медицинское оборудования для детских учреждений, перечислял средства на нужды войсковых подразделений, принимающих участие в СВО, оказывал помощь семьям военнослужащих-участников в специальной военной операции. По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, "похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей". Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллиона. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей. На имущество фигурантов наложен арест.

https://ria.ru/20240811/aktivy-1965461631.html

https://ria.ru/20241105/figuranty-1981892594.html

https://ria.ru/20241018/balashikha-1978675811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, балашиха