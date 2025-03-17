https://ria.ru/20250317/evakuatsiya-2005527334.html

Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей

Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей - РИА Новости, 17.03.2025

Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей

Российские военные эвакуировали еще троих жителей из харьковского поселка Двуречная, всего с конца февраля из поселка было вывезено 19 человек, сообщил глава... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:26:00+03:00

2025-03-17T16:26:00+03:00

2025-03-17T16:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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виталий ганчев

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российские военные эвакуировали еще троих жителей из харьковского поселка Двуречная, всего с конца февраля из поселка было вывезено 19 человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "При помощи бойцов вооружённых вил Российской Федерации из посёлка Двуречная были эвакуированы ещё три человека. Люди до сих пор находятся в шоковом состоянии. Им многое пришлось пережить, находясь в зоне боевых действий", - сообщил Ганчев. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, всего с конца февраля из поселка было эвакуировано 19 человек. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф