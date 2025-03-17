Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей
Ганчев сообщил об эвакуации ВС РФ из поселка Двуречная еще троих жителей
© Харьковская ВГА. Новости/TelegramСотрудники ВГА Харьковской области в освобождённом ВС РФ поселке Двуречная
Сотрудники ВГА Харьковской области в освобождённом ВС РФ поселке Двуречная
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российские военные эвакуировали еще троих жителей из харьковского поселка Двуречная, всего с конца февраля из поселка было вывезено 19 человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"При помощи бойцов вооружённых вил Российской Федерации из посёлка Двуречная были эвакуированы ещё три человека. Люди до сих пор находятся в шоковом состоянии. Им многое пришлось пережить, находясь в зоне боевых действий", - сообщил Ганчев.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, всего с конца февраля из поселка было эвакуировано 19 человек.
В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
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