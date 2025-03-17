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Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 17.03.2025 (обновлено: 16:36 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/evakuatsiya-2005527334.html
Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей
Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей - РИА Новости, 17.03.2025
Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей
Российские военные эвакуировали еще троих жителей из харьковского поселка Двуречная, всего с конца февраля из поселка было вывезено 19 человек, сообщил глава... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:26:00+03:00
2025-03-17T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российские военные эвакуировали еще троих жителей из харьковского поселка Двуречная, всего с конца февраля из поселка было вывезено 19 человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "При помощи бойцов вооружённых вил Российской Федерации из посёлка Двуречная были эвакуированы ещё три человека. Люди до сих пор находятся в шоковом состоянии. Им многое пришлось пережить, находясь в зоне боевых действий", - сообщил Ганчев. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, всего с конца февраля из поселка было эвакуировано 19 человек. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Из харьковского поселка Двуречная эвакуировали еще троих жителей

Ганчев сообщил об эвакуации ВС РФ из поселка Двуречная еще троих жителей

© Харьковская ВГА. Новости/TelegramСотрудники ВГА Харьковской области в освобождённом ВС РФ поселке Двуречная
Сотрудники ВГА Харьковской области в освобождённом ВС РФ поселке Двуречная - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Харьковская ВГА. Новости/Telegram
Сотрудники ВГА Харьковской области в освобождённом ВС РФ поселке Двуречная
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российские военные эвакуировали еще троих жителей из харьковского поселка Двуречная, всего с конца февраля из поселка было вывезено 19 человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"При помощи бойцов вооружённых вил Российской Федерации из посёлка Двуречная были эвакуированы ещё три человека. Люди до сих пор находятся в шоковом состоянии. Им многое пришлось пережить, находясь в зоне боевых действий", - сообщил Ганчев.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили поселок Двуречная в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, всего с конца февраля из поселка было эвакуировано 19 человек.
В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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