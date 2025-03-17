Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского, заявил Шарий
Блогер Шарий: Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что на Украине сформировалась определенная группа противников Владимира Зеленского, а руководитель его офиса Андрей Ермак ищет личные гарантии безопасности.
"Рано или поздно это должно было произойти. Ермак отказался от запросов на гарантии "нам" в пользу запросов на гарантии "себе". Внутри власти сформировалась определённая группа противников Зеленского. Эти люди долго с ним работали, но сейчас, когда отчетливо пахнет жареным, внезапно начали считать, что Зеленский потерял адекватность и его нужно как-то изолировать от управления государством", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
По его словам, для Зеленского сейчас опасно то, что в этой группе противников состоят первого уровня силовики, потому что им "надо выкарабкаться и спасти шкуры". Он также считает, что наиболее опасно для главы киевского режима, что вне этой группы "спасением шкуры" занялся самый близкий ему человек – Ермак.
"О чем начали сигнализировать американцы: Ермак на встречах ищет для себя гарантии. Он боится потерять власть, а потом и свободу, поэтому все активнее на встречах начинает утверждать, что проблема не в нём, а в Зеленском. "Мол, я единственный, кто может решить эту проблему, он мне больше всего доверяет, он неадекватен, это проблема и давайте её как-то решать вместе, но мне нужны гарантии", - добавил Шарий. Он отметил, что Ермак начал сдавать Зеленского в обмен на личные гарантии безопасности.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 14 марта заявлял, что руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.