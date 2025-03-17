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Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского, заявил Шарий - РИА Новости, 17.03.2025
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16:02 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ermak-2005521982.html
Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского, заявил Шарий
Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского, заявил Шарий - РИА Новости, 17.03.2025
Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского, заявил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что на Украине сформировалась определенная группа противников Владимира Зеленского, а руководитель его офиса Андрей РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:02:00+03:00
2025-03-17T16:02:00+03:00
в мире
украина
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сша
владимир зеленский
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анатолий шарий
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что на Украине сформировалась определенная группа противников Владимира Зеленского, а руководитель его офиса Андрей Ермак ищет личные гарантии безопасности. "Рано или поздно это должно было произойти. Ермак отказался от запросов на гарантии "нам" в пользу запросов на гарантии "себе". Внутри власти сформировалась определённая группа противников Зеленского. Эти люди долго с ним работали, но сейчас, когда отчетливо пахнет жареным, внезапно начали считать, что Зеленский потерял адекватность и его нужно как-то изолировать от управления государством", - написал Шарий в своем Telegram-канале. По его словам, для Зеленского сейчас опасно то, что в этой группе противников состоят первого уровня силовики, потому что им "надо выкарабкаться и спасти шкуры". Он также считает, что наиболее опасно для главы киевского режима, что вне этой группы "спасением шкуры" занялся самый близкий ему человек – Ермак. "О чем начали сигнализировать американцы: Ермак на встречах ищет для себя гарантии. Он боится потерять власть, а потом и свободу, поэтому все активнее на встречах начинает утверждать, что проблема не в нём, а в Зеленском. "Мол, я единственный, кто может решить эту проблему, он мне больше всего доверяет, он неадекватен, это проблема и давайте её как-то решать вместе, но мне нужны гарантии", - добавил Шарий. Он отметил, что Ермак начал сдавать Зеленского в обмен на личные гарантии безопасности. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 14 марта заявлял, что руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне. В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html
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в мире, украина, саудовская аравия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, анатолий шарий, верховная рада украины
В мире, Украина, Саудовская Аравия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Анатолий Шарий, Верховная Рада Украины
Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского, заявил Шарий

Блогер Шарий: Ермак ищет гарантии безопасности, дистанцируясь от Зеленского

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что на Украине сформировалась определенная группа противников Владимира Зеленского, а руководитель его офиса Андрей Ермак ищет личные гарантии безопасности.
"Рано или поздно это должно было произойти. Ермак отказался от запросов на гарантии "нам" в пользу запросов на гарантии "себе". Внутри власти сформировалась определённая группа противников Зеленского. Эти люди долго с ним работали, но сейчас, когда отчетливо пахнет жареным, внезапно начали считать, что Зеленский потерял адекватность и его нужно как-то изолировать от управления государством", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
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По его словам, для Зеленского сейчас опасно то, что в этой группе противников состоят первого уровня силовики, потому что им "надо выкарабкаться и спасти шкуры". Он также считает, что наиболее опасно для главы киевского режима, что вне этой группы "спасением шкуры" занялся самый близкий ему человек – Ермак.
"О чем начали сигнализировать американцы: Ермак на встречах ищет для себя гарантии. Он боится потерять власть, а потом и свободу, поэтому все активнее на встречах начинает утверждать, что проблема не в нём, а в Зеленском. "Мол, я единственный, кто может решить эту проблему, он мне больше всего доверяет, он неадекватен, это проблема и давайте её как-то решать вместе, но мне нужны гарантии", - добавил Шарий. Он отметил, что Ермак начал сдавать Зеленского в обмен на личные гарантии безопасности.
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Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 14 марта заявлял, что руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
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В миреУкраинаСаудовская АравияСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАнатолий ШарийВерховная Рада Украины
 
 
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