https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html

Правила езды на электросамокате: требования, запреты и штрафы за нарушение

Правила езды на электросамокате 2025: какие требования, запреты и штрафы

Правила езды на электросамокате: требования, запреты и штрафы за нарушение

Электросамокаты остаются одним из самых популярных средств передвижения в России. Все больше граждан выбирают их и другие СИМ для личного пользования, при этом... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:22:00+03:00

2025-03-17T17:22:00+03:00

2025-03-17T17:22:00+03:00

россия

электросамокат

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727191312_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_17c1f92c0c07ec52f0422f67c6648a0a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Электросамокаты остаются одним из самых популярных средств передвижения в России. Все больше граждан выбирают их и другие СИМ для личного пользования, при этом во время катания нередко нарушают ПДД. Какие правила езды на самокате актуальны в 2025 году, новые правила дорожного движения, какое наказание может последовать за их нарушение - в материале РИА Новости.Правила езды на электросамокатеДепартамент транспорта города Москвы официально объявил о старте нового сезона проката велосипедов и самокатов, в том числе - оснащенных электроприводом. В этом году событие произошло на неделю раньше благодаря установившейся теплой погоде, так что жители и гости столицы уже могут прокатиться с ветерком по улицам и паркам города.Популярность электросамокатов и других похожих средств передвижения остается настолько высокой, что в Правилах дорожного движения для их обозначения появился особый термин - “средство индивидуальной мобильности” (сокращенно именуемый СИМ). Им обозначают “транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)” (пункт 1.2ПДД РФ).В марте 2023 года в Правила были внесены изменения, которые закрепили официальный статус таких СИМ, а вместе с этим обязали управляющих ими граждан соблюдать действующие ПДД.“Лица, передвигающиеся на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, должны соблюдать установленные для них правила дорожного движения”, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ.Кто может ездитьИспользовать для передвижения электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности могут все россияне вне зависимости от возраста (существуют лишь отдельные ограничения для самых юных участников дорожного движения). Никаких требований к состоянию здоровья гражданина при этом по закону не предъявляется.ВозрастВ общей сложности закон выделяет три возрастные категории граждан, которые допускаются к управлению СИМ. Как гласит пункт 24 ПДД РФ, дети в возрасте до 7 лет должны передвигаться на электросамокатах исключительно в сопровождении взрослых, а вот для детей в возрасте от 7 до 14 лет, а также старше 14 лет подобных ограничений нет.ПраваПередвигаться на электросамокатах могут даже граждане, которые не имеют действующих водительских прав. Однако при этом важно соблюдать следующее требование: мощность электродвигателя самоката не должна превышать 250 Ватт, а сам он не должен быть способен разгоняться до скорости выше 25 км/ч. В противном случае такое средство передвижения будет считаться мопедом и, соответственно, управлять им смогут только обладатели водительских прав категории “М”.Где можно ездитьГлава 24 действующих Правил дорожного движения определяет, где именно граждане могут передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Одним из решающих факторов при этом является возраст участников дорожного движения.Так, дети в возрасте до 7 лет не только должны передвигаться на самокатах только вместе со взрослыми, но и делать это лишь по тротуарам или выделенным дорожкам для пешеходов (или совместных для пешеходов и велосипедистов участкам, но лишь по стороне, предназначенной для пешеходов). Также для их передвижения подходят пешеходные зоны.Юным участникам дорожного движения, чей возраст составляет от 7 до 14 лет, разрешается ездить как по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон, так и по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Выезжать на обочины дорог и на проезжую часть им запрещено.Дети старше 14 лет и взрослые граждане могут передвигаться по всем вышеперечисленным территориям (в первую очередь - по велосипедным дорожкам, а также по пешеходным дорожкам и велопешеходным зонам), а также выезжать на выделенные полосы для велосипедистов и на проезжую часть предназначенной для них же зоны. При этом существует и несколько существенных ограничений. Например, передвигаться по пешеходной зоне таким гражданам разрешено лишь в том случае, если масса их самоката составляет не более 35 кг.Это же условие действует и в том случае, если человек на самокате намерен двигаться по тротуару или пешеходной дорожке. Однако последнее допускается лишь в том случае, если на участке дороги отсутствуют велосипедная или велопешеходная дорожки, нет отдельной полосы для велосипедистов либо двигаться по ним по той или причине невозможно. Ехать по тротуару или пешеходной дорожке на самокате допускается и для граждан на электросамокатах и велосипедах, сопровождающих ребёнка до 14 лет.В том случае, если нет иных вариантов для передвижения (например, отсутствует специальные выделенные полосы или передвижение по ним невозможно), эта категория участников дорожного движения может двигаться по обочинам дорог. Если последние отсутствуют, допускается движение по правому краю проезжей части на тех участках дорог, где разрешено движение велосипедистов и действует ограничение скорости для авто до 60 км/ч.Важное условие: ехать разрешается только в один ряд, а обгонять машины запрещено. Самокат или иное СИМ в обязательном порядке должно быть оборудовано звуковым сигналом и тормозной системой, а также иметь световозвращатели определенного цвета: белого - спереди, оранжевого или красного - по бокам, красного - сзади. Также на самокате должен быть установлен фонарь или фара, которые обязательно нужно включать в вечернее время.При этом выезжать на крупные автомагистрали на электросамокатах запрещено.Требования к безопасностиВ законе не прописаны особые требования к экипировке граждан, передвигающихся на электросамокатах или иных СИМ, однако им все же рекомендуется использовать во время движения защитные шлемы.Не стоит передвигаться на электросамокатах в пасмурную погоду, когда идет дождь и дорога становится особенно скользкой. В процессе движения управляющий самокатом человек все время должен держаться за руль, а перепрыгивать даже незначительные препятствия - небезопасный маневр. Любые резкие развороты и слишком высокая скорость передвижения (особенно в пределах пешеходных зон) также являются рискованными и находятся под запретом.На самокатах нельзя передвигаться вдвоем, держать во время движения ребенка, а также управлять любым СИМ в состоянии алкогольного опьянения. Все это может привести к возникновению опасных ситуаций на дороге и привести к серьезным травмам.ПДД для электросамокатовОсновные правила дорожного движения для россиян, которые используют средства индивидуальной мобильности (электросамокаты - в том числе) прописаны в статье 24 ПДД РФ.Так, в пункте 24.6 указано, что передвигаться на СИМ разрешено со скоростью не более 25 км/ч. А во всех случаях, когда гражданин движется на самокате совместно с пешеходами, приоритет всегда находится у пешеходов.Особые правила необходимо соблюдать и при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. Для этого нужно сойти с самоката, везти его рядом (или взять на руки, если габариты позволяют) и только после этого пересекать дорогу по “зебре”.Предписания, напрямую касающиеся лиц, использующих для передвижения электросамокаты, содержатся и в других статьях ПДД РФ. Так, при выезде из жилой зоны или с территории дворов они обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения (пункт 17.3 ПДД РФ).Запреты и нарушенияДля лиц, которые предпочитают передвигаться на самокатах, существует ряд запретов. Вот основные из них:- на самокатах и иных СИМ запрещено перевозить грузы, которые мешают управлению либо выступают за пределы самоката более чем на полметра как по длине, так и по ширине;- запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией конкретного средства передвижения (в том числе - маленьких детей до 7 лет без специально предназначенного для данной цели места);- запрещено совершать поворот налево и выполнять разворот на тех дорогах, где есть трамвайное движение или предусмотрено более одной полосы для движения в данном направлении;- буксировать самокаты или самокатами также запрещено.Также во время движения на самокатах нельзя пользоваться мобильными телефонами.Штрафы за нарушение правил ездыОтветственность за нарушение действующих правил и запретов грозит водителям электросамокатов различными штрафами. Размер наказания прописан в соответствующих пунктах статьи 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ)Так, если управляющий самокатом гражданин не предоставил преимущество пешеходу, ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей (статья 12.18 КоАП)В статье 12.29 указано, что нарушение любых ПДД (в том числе - превышение установленной скорости) для данной категории участников дорожного движения влечет за собой штраф в 800 рублей, а если нарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения - то от 1000 до 1500 рублей. Если же нарушение действующих правил привело к тому, что другой участник дорожного движения получил травму (которая характеризуется как легкий или средний вред здоровью), то наказанием в соответствии со статьей 12.30 КоАП РФ станет штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.“Таким образом, в случае нарушения ПДД лицо, передвигающееся на электросамокате или другом средстве индивидуальной мобильности, может быть привлечено к соответствующей административной ответственности (ст. ст. 12.18, 12.29, 12.30 КоАП РФ; п. 1.6 ПДД)”, - говорит Марина Милованова, доцент МГЮА имени О.Е.Кутафина.Нововведения и изменения в 2025 году“Правительством Российской Федерации на срок до 2025 года был утвержден План мероприятий ("дорожная карта"), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании. В этом году этот план будет реализован”, - говорит Оксана Васильева.Мнение эксперта“В связи с массовым использованием СИМ статистика ДТП с их участием с каждым годом увеличивается, а вместе с этим растет и число погибших. Из анализа правоприменительной деятельности в области безопасности дорожного движения следует, что в последнее время в отношении пользователей СИМ возбуждено более 70 000 дел об административных правонарушениях”, - говорит Марина Милованова.“В 2024 году результатом совместной работы федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций стало внесение изменений в требования Правил дорожного движения Российской Федерации. Эти изменения позволили регламентировать общественные отношения, возникающие в процессе дорожного движения при использовании СИМ, лишь частично. До их внесения правоприменительная практика была неоднозначной, - отмечает Оксана Васильева. - Помните, если лицо управляло транспортным средством типа электросамокат и допустило возникновение ДТП с участием этого устройства, ряд судебных инстанций рассматривают данный аппарат как источник повышенной опасности, то есть фактически приравнивают к транспортному средству. Такая точка зрения основывается на п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. №1”.

https://ria.ru/20250315/moskva-2005174204.html

https://ria.ru/20250311/mintrans-2004302515.html

https://ria.ru/20250308/pristavy-2003772984.html

https://ria.ru/20250226/mintrans-2001661546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, электросамокат, общество