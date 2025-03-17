https://ria.ru/20250317/efimov-2005251493.html

Ефимов: на станции БКЛ "Рижская" завершили проходку эскалаторного тоннеля

Ефимов: на станции БКЛ "Рижская" завершили проходку эскалаторного тоннеля - РИА Новости, 17.03.2025

Ефимов: на станции БКЛ "Рижская" завершили проходку эскалаторного тоннеля

Строители закончили горную проходку и провели сбойку эскалаторного тоннеля на станции "Рижская" на БКЛ, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:12:00+03:00

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2025-03-17T10:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Строители закончили горную проходку и провели сбойку эскалаторного тоннеля на станции "Рижская" на БКЛ, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Сейчас ведутся работы над вторым вестибюлем станции. Он будет наземным и расположится у проспекта Мира и Водопроводного переулка."При сбойке произошла "встреча" двух шедших друг к другу подземных выработок: эскалаторного тоннеля и натяжной камеры – конструкции между платформой и наклонным ходом. Работы велись круглосуточно. В дальнейшем строители приступят к монтажу эскалаторов, которые станут одними из самых длинных в московском метро", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Рабочие прорыли более 9 тысяч кубометров грунта. Сейчас на платформе станции в центре зала выстраивают выгородку, которая станет барьером между стройплощадкой и зоной для пассажиров.Сама станция "Рижская" на БКЛ работает с 2023 года, когда открыли подземный вестибюль. Из него можно выйти на обе стороны Третьего транспортного кольца и проспекта Мира.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что идет строительство станции "Достоевская".

https://ria.ru/20250314/efimov-2004936423.html

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