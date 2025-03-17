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"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 17.03.2025 (обновлено: 10:40 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005438165.html
"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 17.03.2025
"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
Владимир Зеленский в ответ на предложение о перемирии усилил мобилизацию, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:38:00+03:00
2025-03-17T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
александр дубинский
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на предложение о перемирии усилил мобилизацию, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Усилившаяся, бесчеловечная мобилизация в Украине с применением немотивированной и незаконной силы — это ответ Зеленского на предложение перемирия и остановки мобилизации", — говорится в публикации.Дубинский добавил, что так глава киевского режима отвечает на давление, которое оказывается на него."Только прилетает эта ответка по собственным гражданам — в месть за то, что голосуют за швабру и не хотят воевать за Зеленского", — написал депутат.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского

Дубинский: Зеленский в ответ на предложение о перемирии усилил мобилизацию

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на предложение о перемирии усилил мобилизацию, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Усилившаяся, бесчеловечная мобилизация в Украине с применением немотивированной и незаконной силы — это ответ Зеленского на предложение перемирия и остановки мобилизации", — говорится в публикации.
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Дубинский добавил, что так глава киевского режима отвечает на давление, которое оказывается на него.
"Только прилетает эта ответка по собственным гражданам — в месть за то, что голосуют за швабру и не хотят воевать за Зеленского", — написал депутат.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныАлександр Дубинский
 
 
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