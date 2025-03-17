https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Межгосударственные отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 17.03.2025

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T01:00:00+03:00

2025-03-17T01:00:00+03:00

2025-03-17T01:00:00+03:00

справки

таджикистан

россия

владимир путин

марат хуснуллин

эмомали рахмон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991102873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_706247070e059b2f436601795f1b1aaf.jpg

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года.Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Налажен плотный политический диалог как в двустороннем формате, так и "на площадках" многосторонних организаций и региональных интеграционных объединений с участием России и Таджикистана. Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года). Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года, 5-6 октября 2007 года, 27-28 сентября 2018 года, 14-15 июня 2019 года и 28 июня 2022 года. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года, и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года.21-22 ноября 2023 года Эмомали Рахмон вновь посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого прошли его переговоры с президентом России Владимир Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года, в октябре 2017 года, в мае и декабре 2021 года, в мае 2022. 1 сентября 2022 года президенты двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.13 октября 2022 года в Астане "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Садыра Жапарова, в ходе которой обсуждались пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на таджикско-киргизской границе. 26-27 декабря 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимал участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. 9 мая 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 13 октября 2023 года Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу "на полях" саммита глав государств – участников СНГ в Бишкеке (Киргизия).25-26 декабря 2023 года Эмомали Рахмон принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге. 21-22 февраля 2024 года Эмомали Рахмон посетил церемонию открытия первого международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в Казани. 9 мая 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После окончания военного парада Рахмон принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В тот же день Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу в Кремле. 8 октября 2024 года Эмомали Рахмон принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ в Москве. 24 декабря 2024 года Владимир Путин провел переговоры с Эмомали Рахмоном, который находился в России с рабочим визитом. 25 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, проходившей в Ленинградской области. Налажен плотный межправительственный диалог.9 июля 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода провели встречу "на полях" XIV международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 12-13 декабря 2024 года премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетил Москву для участия в заседаниях Совета глав правительств государств – участников СНГ и Евразийского межправительственного совета. 7 июня 2024 года первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров встретился с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Хокимом Холикзодой в рамках Петербургского международного экономического форума. 4 октября 2024 года в Душанбе с рабочим визитом прибыл зампред правительства России Марат Хуснуллин. Он провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой и принял участие в очередном заседании межправительственной комиссии двух стран. В этот же день Марат Хуснуллин был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 29 ноября 2024 года первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве. Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.В 2024 году главы внешнеполитических ведомств встречались 2 марта в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума, 12 апреля в Минске "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ,21 мая в Астане (Казахстан) "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств – участников ШОС, 21 июня "на полях" Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате (Казахстан), 13 февраля 2025 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетил Россию с официальным визитом. Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.3 мая 2024 года делегация России во главе с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом посетила Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Шолбан Кара-оол приняли участие в торжественной церемонии открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также состоялись официальные встречи в парламенте Таджикистана, где выступил заместитель председателя Госдумы. 3 июня 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали провели встречу на полях заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Алма-Ате (Казахстан). 11-12 июля 2024 года председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зокирзода Махмадтоир Зоир принял участие в работе Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. 10-11 октября 2024 года в Душанбе состоялся официальный визит делегации верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая приняла участие в работе Межпарламентского форума "Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". В рамках визита состоялась встреча Валентины Матвиенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой. 21-22 ноября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали "на полях" заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.9 декабря 2024 председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоир Зоир Зокирзода посетил Москву для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и очередном пленарном заседании Ассамблеи ОДКБ. Махмадтоир Зоир Зокирзода также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с председателями парламентов государств – членов ОДКБ. Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств двух стран.Динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.Россия занимает лидирующую позицию среди всех торговых партнеров Таджикистана с долей более 20% в товарообороте республики. В 2024 году взаимная торговля между Россией и Таджикистаном выросла на 19,8 % и составила 1,79 миллиарда долларов. По словам посла РФ в республике Семена Григорьева, в Таджикистане традиционно высок спрос на российские нефтепродукты, лес, химическую продукцию и металлы. Кроме того, российские потребительские товары занимают лидирующие позиции на таджикском рынке – в 2024 году существенно возросли поставки продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и бумаги. В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. 4 октября 2024 года в Душанбе состоялось очередное заседание межправительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, по итогам которого была подписана программа экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Таджикистана до 2027 года. В Душанбе открыто Торговое представительство Российской Федерации. Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана.Объем российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 1,6 миллиарда долларов, на таджикистанском рынке работает более 300 предприятий с российским участием. В настоящее время российские компании реализуют в Таджикистане более 30 крупных проектов на общую сумму около 790 миллиардов рублей.С 2022 года функционирует Российско-Таджикский деловой совет. По итогам 2023 года в его состав вошли более 250 предпринимателей из обеих стран, работающих в сфере энергетике, инвестициях, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, легкой промышленности, строительстве, здравоохранении, банковской сфере, туризме и спорте. По данным заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, в 2024 году совет совместно с деловыми кругами России и Таджикистана успешно проводил работу над 30 проектами в сфере высоких технологий. Общая стоимость проектов составляет 3,7 миллиарда рублей. В ноябре 2023 года минэкономразвития России и министерство экономического развития и торговли Таджикистана впервые подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 11% выработки всей электроэнергии Таджикистана.Дочерняя компания "Газпрома" – ООО "Газпром нефть – Таджикистан" занимается реализацией российских нефтепродуктов в стране. На рынке высоких технологий Таджикистана активно работает крупная российская компания "Мегафон Таджикистан" (ЗАО "ТТ мобайл"). В ноябре 2024 года в Душанбе открылся первый официальный дилер LADA. В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В июне 2023 года Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования мирного космоса. Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, где сохраняется высокий уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма.С 2014 года реализуется программа модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Ежегодно на безвозмездной основе обучение в России проходят порядка около 500-1000 таджикских военнослужащих. С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России. 16 октября 2004 года подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Таджикистана. Тем самым российская 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане теперь преобразована в российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе и имеет дивизионную структуру – более 10 тысяч военнослужащих. В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года. Российские военнослужащие круглосуточно осуществляют постоянный мониторинг границы Таджикистана и Афганистана. Наблюдение осуществляется при помощи средств воздушной и радиоэлектронной разведок, находящихся в распоряжении российских военных. На территории Таджикистана находится оптико-электронный комплекс "Окно" системы контроля космического пространства. "Окно" действует в интересах Воздушно-космических сил России. В апреле 2021 года было подписано соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. По состоянию на 2022 год республике на безвозмездной основе передано военного и военно-технического имущества на сумму более 12 миллиардов рублей. Это танки, артиллерийские системы, вертолеты, беспилотники и стрелковое вооружение. Россия традиционно занимает лидирующие места среди стран-доноров международного сообщества, оказывающих гуманитарную помощь Таджикистану. С 2013 года действует программа школьного питания – крупнейший проект Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане, финансируемый правительством Российской Федерации. В рамках данной программы полноценное горячее питание на регулярной основе получают около 450 тысяч учащихся 1-4 классов двух тысяч школ в 53 районах и городах республики. Высока востребованность российского высшего образования в Таджикистане.Востребованность российского высшего образования в Таджикистане неизменно высока. В российских вузах по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах и совместных образовательных организациях обучается свыше 35 тысяч таджикистанских студентов и аспирантов. Кроме того, по словам президента России Владимира Путина, таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации – 1000 человек. В стране открыты филиалы российских вузов: МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МЭИ и Российско-Таджикский (Славянский) университет. В Таджикистане 60 школ ведут обучение только на русском языке, еще 178 школ имеют в своем составе русские классы. В настоящее время более 120 тысяч таджикских школьников получают образование на русском языке, у остальных он есть в списке учебных предметов. Достигнута договоренность о строительстве образовательного центра для одаренных детей в Душанбе. В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир". В Душанбе действует представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.Активно развиваются контакты в культурной сфере.С 23 по 27 сентября 2024 года в Таджикистане прошли мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ", который направлен на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка. С 16 по 18 октября 2024 года в Таджикистане прошли Дни российского кино. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. В декабре было подписано соглашение о строительстве театра Маяковского в Душанбе.В январе 2025 года соглашение было ратифицировано Государственной Думой и Советом Федерации РФ. Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет. В настоящее время, по разным оценкам, в России находится около 1,5 миллиона мигрантов из Таджикистана. Таджикистан по объемам денежных переводов физических лиц из России в страны постсоветского пространства традиционно находится на лидирующих позициях. По данным Всемирного банка, в 2024 году денежные переводы мигрантов составляли 45% ВВП Таджикистана. Развивается сотрудничество в области туризма. По итогам 2024 года количество туристов из России, посетивших Таджикистан, составило порядка 334,5 тысячи человек. В 2023 году их количество было около 262 тысяч человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таджикистан, россия, владимир путин, марат хуснуллин, эмомали рахмон