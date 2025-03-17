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В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины - РИА Новости, 17.03.2025
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15:19 17.03.2025 (обновлено: 15:48 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/delo-2005512617.html
В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины
В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины - РИА Новости, 17.03.2025
В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины
Уголовное дело возбуждено после столкновения питбайка и машины, в результате которого один подросток погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:19:00+03:00
2025-03-17T15:48:00+03:00
происшествия
тюменская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения питбайка и машины, в результате которого один подросток погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. Доследственной проверкой установлено, что 16 марта около 18.00 мск недалеко от деревни Якуши вблизи автодороги Тюмень-Криводанова несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ 2107, не имевший прав, столкнулся с питбайком, на котором передвигались два школьника. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В результате ДТП один школьник скончался, двое несовершеннолетних доставлены в больницу. По данным депздрава, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, второй находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом без права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по факту гибели подростка в дорожно-транспортном происшествии.
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происшествия, тюменская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины

СК возбудил дело после гибели подростка в результате ДТП с питбайком и машиной

© Фото : СК РФ по Тюменской областиДТП недалеко от деревни Якуши вблизи автодороги "Тюмень-Криводанова"
ДТП недалеко от деревни Якуши вблизи автодороги Тюмень-Криводанова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : СК РФ по Тюменской области
ДТП недалеко от деревни Якуши вблизи автодороги "Тюмень-Криводанова"
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ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения питбайка и машины, в результате которого один подросток погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
Доследственной проверкой установлено, что 16 марта около 18.00 мск недалеко от деревни Якуши вблизи автодороги Тюмень-Криводанова несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ 2107, не имевший прав, столкнулся с питбайком, на котором передвигались два школьника. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В результате ДТП один школьник скончался, двое несовершеннолетних доставлены в больницу. По данным депздрава, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, второй находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом без права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по факту гибели подростка в дорожно-транспортном происшествии.
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ПроисшествияТюменская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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