https://ria.ru/20250317/delo-2005512617.html

В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины

В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины - РИА Новости, 17.03.2025

В Тюменской области возбудили дело после ДТП с участием питбайка и машины

Уголовное дело возбуждено после столкновения питбайка и машины, в результате которого один подросток погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:19:00+03:00

2025-03-17T15:19:00+03:00

2025-03-17T15:48:00+03:00

происшествия

тюменская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения питбайка и машины, в результате которого один подросток погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. Доследственной проверкой установлено, что 16 марта около 18.00 мск недалеко от деревни Якуши вблизи автодороги Тюмень-Криводанова несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ 2107, не имевший прав, столкнулся с питбайком, на котором передвигались два школьника. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В результате ДТП один школьник скончался, двое несовершеннолетних доставлены в больницу. По данным депздрава, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, второй находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом без права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по факту гибели подростка в дорожно-транспортном происшествии.

https://ria.ru/20241201/dtp-1986721333.html

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происшествия, тюменская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)