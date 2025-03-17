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В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью"
В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 17.03.2025
В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью"
Четырнадцать человек доставлены в медучреждения после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, среди пострадавших детей нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:56:00+03:00
2025-03-17T17:56:00+03:00
2025-03-17T18:33:00+03:00
происшествия
россия
хасавюрт
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Четырнадцать человек доставлены в медучреждения после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, среди пострадавших детей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. "По системе 112 поступило сообщение о том, что на 773 километре федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту Хасавюрт – Махачкала. По уточненной информации от Дагестанского центра медицины катастроф, в лечебные учреждения республики доставлены 14 человек, среди пострадавших детей нет", – сообщили в ведомстве. По данным управления, один пострадавший в тяжелом состоянии, 13 человек в состоянии средней и легкой степени тяжести.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, хасавюрт, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Хасавюрт, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью"
МЧС: 14 человек госпитализировали после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане