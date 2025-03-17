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В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 17.03.2025
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17:56 17.03.2025 (обновлено: 18:33 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html
В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью"
В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 17.03.2025
В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью"
Четырнадцать человек доставлены в медучреждения после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, среди пострадавших детей нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:56:00+03:00
2025-03-17T18:33:00+03:00
происшествия
россия
хасавюрт
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Четырнадцать человек доставлены в медучреждения после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, среди пострадавших детей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. "По системе 112 поступило сообщение о том, что на 773 километре федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту Хасавюрт – Махачкала. По уточненной информации от Дагестанского центра медицины катастроф, в лечебные учреждения республики доставлены 14 человек, среди пострадавших детей нет", – сообщили в ведомстве. По данным управления, один пострадавший в тяжелом состоянии, 13 человек в состоянии средней и легкой степени тяжести.
https://ria.ru/20250213/dtp-1999226875.html
россия
хасавюрт
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происшествия, россия, хасавюрт, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Хасавюрт, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане 14 человек пострадали в ДТП с "Газелью"

МЧС: 14 человек госпитализировали после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане

© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramДТП с участием пассажирской "Газели" в Кизилюртовском районе Дагестана. 17. марта 2025
ДТП с участием пассажирской Газели в Кизилюртовском районе Дагестана. 17. марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/Telegram
ДТП с участием пассажирской "Газели" в Кизилюртовском районе Дагестана. 17. марта 2025
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Четырнадцать человек доставлены в медучреждения после ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, среди пострадавших детей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что на 773 километре федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту ХасавюртМахачкала. По уточненной информации от Дагестанского центра медицины катастроф, в лечебные учреждения республики доставлены 14 человек, среди пострадавших детей нет", – сообщили в ведомстве.
По данным управления, один пострадавший в тяжелом состоянии, 13 человек в состоянии средней и легкой степени тяжести.
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ПроисшествияРоссияХасавюртМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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