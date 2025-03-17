https://ria.ru/20250317/byudzhet-2005099551.html
"Впереди долговой кризис": Трамп заготовил удар по доллару
"Впереди долговой кризис": Трамп заготовил удар по доллару - РИА Новости, 17.03.2025
"Впереди долговой кризис": Трамп заготовил удар по доллару
За пять месяцев дефицит бюджета США подскочил на 38,5% в годовом выражении и достиг 1,147 триллиона долларов. Резко взлетели процентные платежи по госдолгу. И... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:00:00+03:00
2025-03-17T08:00:00+03:00
2025-03-17T09:35:00+03:00
экономика
сша
илон маск
министерство финансов сша
госдолг сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005424912_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_8301793a05a85776426912190689edfb.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. За пять месяцев дефицит бюджета США подскочил на 38,5% в годовом выражении и достиг 1,147 триллиона долларов. Резко взлетели процентные платежи по госдолгу. И ситуация стремительно ухудшается. О причинах и последствиях — в материале РИА Новости.Огромные тратыВ ежемесячном отчете американского Минфина об исполнении бюджета подчеркивается: ситуация плоха как никогда.В феврале расходы федерального правительства достигли 603 миллиарда долларов (плюс 6% от года к году) при доходах всего в 295 миллиардов. То есть дефицит за месяц — 307 миллиардов. Хуже было только в ковидном 2021-м.Аналитики указывают на несколько факторов. Прежде всего — траты на оборону, медицину и соцпрограммы, такие как Medicare."Расходную часть администрация увеличивает сознательно, педалируя инициативу сокращения налогов (к примеру, для компаний-релокантов из Европы) и создания рабочих мест. Трамп рассматривает эти издержки как инвестиции в экономический рост, в который следует вложиться дефицитом бюджета сейчас и в ближайшие лет пять-десять", — говорит Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.На бюджет давит и снижение налоговых поступлений из-за реформы времен первого президентства Трампа, добавляет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций."Прожорливый" долгНаконец, прохудившуюся американскую казну сжирает огромный 36-триллионный госдолг. Выплаты по нему в этом финансовом году — 433 миллиарда, рост — 41%. А за последние 12 месяцев — рекордные 1,17 триллиона.Трамп старается ослабить доллар, чтобы снизить нагрузку на бюджет по обслуживанию госдолга. Вместе с тем он провоцирует и его увеличение, поскольку дешевый доллар привлекателен для инвестиций в мировую экономику, отмечает Калманович.Продолжающееся два года повышение процентных ставок еще больше удорожает обслуживание уже накопленных обязательств. Сейчас средневзвешенная ставка по непогашенному госдолгу — 3,2%, уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab."Выйдет из-под контроля"Все это создает долгосрочные риски.Наблюдатели не исключают долговой кризис и ослабление американской экономики. Соответственно, доверие к доллару как к мировой резервной валюте падает, а его доля в международных расчетах снижается.Если крупнейшие держатели госдолга США станут от него избавляться, доходность трежерис резко вырастет. Это, в свою очередь, приведет к взлету стоимости заимствований для Вашингтона и дальнейшему увеличению процентных выплат, предупреждает Евгений Шатов.Трамп, по мнению экспертов, конечно, может попытаться выправить ситуацию, но сделать это непросто. Так, его экономическая политика традиционно ориентирована на снижение налогов и стимулирование бизнеса. Однако без одновременного сокращения расходов это лишь усугубит проблему дефицита. В частности, предложенная Трампом пролонгация налоговых льгот способна довести дефицит до 3,3 триллиона в следующем десятилетии.Возникает замкнутый круг. Рост дефицита увеличивает вероятность дальнейшего подъема ставок, объясняет Андрей Лобода, директор по коммуникациям BitRiver. И государство еще сильнее влезает в долги. В общем, в условиях замедления экономики и потенциального сокращения налоговых поступлений вполне возможна утрата контроля над ситуацией.Еще до выборов Трамп обещал с этим разобраться. Экономисты не исключали, что путь, по которому пойдут США, — опять включить печатный станок. Это, разумеется, крайне губительно для экономики. С учетом высоких ставок денег понадобится печатать все больше и больше. Результат — инфляция.Но пока, судя по всему, реализуется сценарий, описанный в 2024-м Илоном Маском. Он предупреждал: скоро федерального бюджета не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам. Если дефицит не устранить, страна обанкротится.
https://ria.ru/20250116/ssha-1994068070.html
https://ria.ru/20241228/gosdolg-1991863581.html
https://ria.ru/20250130/tramp-1996226538.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005424912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6f8b29cf1e60f6007be886498b32d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, илон маск, министерство финансов сша, госдолг сша, дональд трамп
Экономика, США, Илон Маск, Министерство финансов США, госдолг США, Дональд Трамп
"Впереди долговой кризис": Трамп заготовил удар по доллару
Огромные выплаты по госдолгу съедают американский бюджет
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. За пять месяцев дефицит бюджета США подскочил на 38,5% в годовом выражении и достиг 1,147 триллиона долларов. Резко взлетели процентные платежи по госдолгу. И ситуация стремительно ухудшается. О причинах и последствиях — в материале РИА Новости.
В ежемесячном отчете
американского Минфина об исполнении бюджета подчеркивается: ситуация плоха как никогда.
В феврале расходы федерального правительства достигли 603 миллиарда долларов (плюс 6% от года к году) при доходах всего в 295 миллиардов. То есть дефицит за месяц — 307 миллиардов. Хуже было только в ковидном 2021-м.
Аналитики указывают на несколько факторов. Прежде всего — траты на оборону, медицину и соцпрограммы, такие как Medicare.
«
"Расходную часть администрация увеличивает сознательно, педалируя инициативу сокращения налогов (к примеру, для компаний-релокантов из Европы) и создания рабочих мест. Трамп рассматривает эти издержки как инвестиции в экономический рост, в который следует вложиться дефицитом бюджета сейчас и в ближайшие лет пять-десять", — говорит Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.
На бюджет давит и снижение налоговых поступлений из-за реформы времен первого президентства Трампа, добавляет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
Наконец, прохудившуюся американскую казну сжирает огромный 36-триллионный госдолг. Выплаты по нему в этом финансовом году — 433 миллиарда, рост — 41%. А за последние 12 месяцев — рекордные 1,17 триллиона.
Трамп старается ослабить доллар, чтобы снизить нагрузку на бюджет по обслуживанию госдолга. Вместе с тем он провоцирует и его увеличение, поскольку дешевый доллар привлекателен для инвестиций в мировую экономику, отмечает Калманович.
Продолжающееся два года повышение процентных ставок еще больше удорожает обслуживание уже накопленных обязательств. Сейчас средневзвешенная ставка по непогашенному госдолгу — 3,2%, уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Все это создает долгосрочные риски.
Наблюдатели не исключают долговой кризис и ослабление американской экономики. Соответственно, доверие к доллару как к мировой резервной валюте падает, а его доля в международных расчетах снижается.
«
Если крупнейшие держатели госдолга США станут от него избавляться, доходность трежерис резко вырастет. Это, в свою очередь, приведет к взлету стоимости заимствований для Вашингтона и дальнейшему увеличению процентных выплат, предупреждает Евгений Шатов.
Трамп, по мнению экспертов, конечно, может попытаться выправить ситуацию, но сделать это непросто. Так, его экономическая политика традиционно ориентирована на снижение налогов и стимулирование бизнеса. Однако без одновременного сокращения расходов это лишь усугубит проблему дефицита. В частности, предложенная Трампом пролонгация налоговых льгот способна довести дефицит до 3,3 триллиона в следующем десятилетии.
«
Возникает замкнутый круг. Рост дефицита увеличивает вероятность дальнейшего подъема ставок, объясняет Андрей Лобода, директор по коммуникациям BitRiver. И государство еще сильнее влезает в долги. В общем, в условиях замедления экономики и потенциального сокращения налоговых поступлений вполне возможна утрата контроля над ситуацией.
Еще до выборов Трамп обещал с этим разобраться. Экономисты не исключали, что путь, по которому пойдут США, — опять включить печатный станок. Это, разумеется, крайне губительно для экономики. С учетом высоких ставок денег понадобится печатать все больше и больше. Результат — инфляция.
Но пока, судя по всему, реализуется сценарий, описанный в 2024-м Илоном Маском. Он предупреждал: скоро федерального бюджета не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам. Если дефицит не устранить, страна обанкротится.