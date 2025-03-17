https://ria.ru/20250317/byudzhet-2005099551.html

"Впереди долговой кризис": Трамп заготовил удар по доллару

"Впереди долговой кризис": Трамп заготовил удар по доллару - РИА Новости, 17.03.2025

"Впереди долговой кризис": Трамп заготовил удар по доллару

За пять месяцев дефицит бюджета США подскочил на 38,5% в годовом выражении и достиг 1,147 триллиона долларов. Резко взлетели процентные платежи по госдолгу. И... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:00:00+03:00

2025-03-17T08:00:00+03:00

2025-03-17T09:35:00+03:00

экономика

сша

илон маск

министерство финансов сша

госдолг сша

дональд трамп

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. За пять месяцев дефицит бюджета США подскочил на 38,5% в годовом выражении и достиг 1,147 триллиона долларов. Резко взлетели процентные платежи по госдолгу. И ситуация стремительно ухудшается. О причинах и последствиях — в материале РИА Новости.Огромные тратыВ ежемесячном отчете американского Минфина об исполнении бюджета подчеркивается: ситуация плоха как никогда.В феврале расходы федерального правительства достигли 603 миллиарда долларов (плюс 6% от года к году) при доходах всего в 295 миллиардов. То есть дефицит за месяц — 307 миллиардов. Хуже было только в ковидном 2021-м.Аналитики указывают на несколько факторов. Прежде всего — траты на оборону, медицину и соцпрограммы, такие как Medicare."Расходную часть администрация увеличивает сознательно, педалируя инициативу сокращения налогов (к примеру, для компаний-релокантов из Европы) и создания рабочих мест. Трамп рассматривает эти издержки как инвестиции в экономический рост, в который следует вложиться дефицитом бюджета сейчас и в ближайшие лет пять-десять", — говорит Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.На бюджет давит и снижение налоговых поступлений из-за реформы времен первого президентства Трампа, добавляет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций."Прожорливый" долгНаконец, прохудившуюся американскую казну сжирает огромный 36-триллионный госдолг. Выплаты по нему в этом финансовом году — 433 миллиарда, рост — 41%. А за последние 12 месяцев — рекордные 1,17 триллиона.Трамп старается ослабить доллар, чтобы снизить нагрузку на бюджет по обслуживанию госдолга. Вместе с тем он провоцирует и его увеличение, поскольку дешевый доллар привлекателен для инвестиций в мировую экономику, отмечает Калманович.Продолжающееся два года повышение процентных ставок еще больше удорожает обслуживание уже накопленных обязательств. Сейчас средневзвешенная ставка по непогашенному госдолгу — 3,2%, уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab."Выйдет из-под контроля"Все это создает долгосрочные риски.Наблюдатели не исключают долговой кризис и ослабление американской экономики. Соответственно, доверие к доллару как к мировой резервной валюте падает, а его доля в международных расчетах снижается.Если крупнейшие держатели госдолга США станут от него избавляться, доходность трежерис резко вырастет. Это, в свою очередь, приведет к взлету стоимости заимствований для Вашингтона и дальнейшему увеличению процентных выплат, предупреждает Евгений Шатов.Трамп, по мнению экспертов, конечно, может попытаться выправить ситуацию, но сделать это непросто. Так, его экономическая политика традиционно ориентирована на снижение налогов и стимулирование бизнеса. Однако без одновременного сокращения расходов это лишь усугубит проблему дефицита. В частности, предложенная Трампом пролонгация налоговых льгот способна довести дефицит до 3,3 триллиона в следующем десятилетии.Возникает замкнутый круг. Рост дефицита увеличивает вероятность дальнейшего подъема ставок, объясняет Андрей Лобода, директор по коммуникациям BitRiver. И государство еще сильнее влезает в долги. В общем, в условиях замедления экономики и потенциального сокращения налоговых поступлений вполне возможна утрата контроля над ситуацией.Еще до выборов Трамп обещал с этим разобраться. Экономисты не исключали, что путь, по которому пойдут США, — опять включить печатный станок. Это, разумеется, крайне губительно для экономики. С учетом высоких ставок денег понадобится печатать все больше и больше. Результат — инфляция.Но пока, судя по всему, реализуется сценарий, описанный в 2024-м Илоном Маском. Он предупреждал: скоро федерального бюджета не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам. Если дефицит не устранить, страна обанкротится.

https://ria.ru/20250116/ssha-1994068070.html

https://ria.ru/20241228/gosdolg-1991863581.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996226538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, илон маск, министерство финансов сша, госдолг сша, дональд трамп