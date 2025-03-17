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Белгородская область получила 800 млн руб на строительство больницы СМП - РИА Новости, 17.03.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:43 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/bolnitsa-2005470732.html
Белгородская область получила 800 млн руб на строительство больницы СМП
Белгородская область получила 800 млн руб на строительство больницы СМП - РИА Новости, 17.03.2025
Белгородская область получила 800 млн руб на строительство больницы СМП
Белгородской области из федерального бюджета выделен первый транш в 800 миллионов рублей на строительство больницы скорой помощи, рассчитанной на 400 пациентов, РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:43:00+03:00
2025-03-17T12:43:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Белгородской области из федерального бюджета выделен первый транш в 800 миллионов рублей на строительство больницы скорой помощи, рассчитанной на 400 пациентов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Получен первый федеральный транш в 800 миллионов рублей на строительство БСМП в Белгороде… Большой, ёмкий и очень важный для всей области объект, 12 этажей, рассчитан на приём одновременно 400 пациентов. Объект будем строить несколько лет. Надеюсь, что наши строители как всегда постараются сдать его раньше срока", — сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Медучреждение возведут в Белгородской области по решению президента РФ Владимира Путина. На его строительство по программе "Развитие инфраструктуры здравоохранения" выделят 6 миллиардов рублей. Ещё 10 миллиардов рублей вложат из областного бюджета. Работы по возведению в Белгороде 12-этажной больницы скорой медицинской помощи стартовали в феврале. Она будет находиться на территории второй городской больницы Белгорода. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Общая площадь объекта составит 43 тысячи квадратных метров. Полностью работы планируют завершить в декабре 2028 года. Также в больницу будет закуплено и установлено современное оборудование – порядка 27 тысяч позиций различной техники, в том числе и второй по счету в области ангиограф.
https://ria.ru/20250312/svo-2004568572.html
https://ria.ru/20250310/gladkov-2004096438.html
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белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков
Белгородская область получила 800 млн руб на строительство больницы СМП

Белгородской области выделен транш в 800 млн руб на строительство больницы СМП

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Белгородской области из федерального бюджета выделен первый транш в 800 миллионов рублей на строительство больницы скорой помощи, рассчитанной на 400 пациентов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Получен первый федеральный транш в 800 миллионов рублей на строительство БСМП в Белгороде… Большой, ёмкий и очень важный для всей области объект, 12 этажей, рассчитан на приём одновременно 400 пациентов. Объект будем строить несколько лет. Надеюсь, что наши строители как всегда постараются сдать его раньше срока", — сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
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Медучреждение возведут в Белгородской области по решению президента РФ Владимира Путина. На его строительство по программе "Развитие инфраструктуры здравоохранения" выделят 6 миллиардов рублей. Ещё 10 миллиардов рублей вложат из областного бюджета.
Работы по возведению в Белгороде 12-этажной больницы скорой медицинской помощи стартовали в феврале. Она будет находиться на территории второй городской больницы Белгорода. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Общая площадь объекта составит 43 тысячи квадратных метров. Полностью работы планируют завершить в декабре 2028 года.
Также в больницу будет закуплено и установлено современное оборудование – порядка 27 тысяч позиций различной техники, в том числе и второй по счету в области ангиограф.
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Белгородская областьБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав Гладков
 
 
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