https://ria.ru/20250317/belorussiya-2005409185.html
Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА
Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА
Делегация Белоруссии скоро посетит Россию для изучения предложений в совместном производстве беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:22:00+03:00
2025-03-17T06:22:00+03:00
2025-03-17T06:23:00+03:00
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максим орешкин
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Делегация Белоруссии скоро посетит Россию для изучения предложений в совместном производстве беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. "Белорусская делегация сейчас приедет в Россию, будет изучать все предложения конкретные. Выходить на конкретные договоренности", - сказал Орешкин. На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.
https://ria.ru/20250314/belorussija-2004995332.html
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, белоруссия, минск, максим орешкин, александр лукашенко, владимир путин, технологии
Россия, Белоруссия, Минск, Максим Орешкин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Технологии
Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА
Орешкин: делегация Белоруссии посетит Россию для изучения предложений по БПЛА