https://ria.ru/20250317/belorussiya-2005409185.html

Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА

Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025

Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА

Делегация Белоруссии скоро посетит Россию для изучения предложений в совместном производстве беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:22:00+03:00

2025-03-17T06:22:00+03:00

2025-03-17T06:23:00+03:00

россия

белоруссия

минск

максим орешкин

александр лукашенко

владимир путин

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983471309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02660cf4ec59aa7a569fdcd7011117e6.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Делегация Белоруссии скоро посетит Россию для изучения предложений в совместном производстве беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. "Белорусская делегация сейчас приедет в Россию, будет изучать все предложения конкретные. Выходить на конкретные договоренности", - сказал Орешкин. На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.

https://ria.ru/20250314/belorussija-2004995332.html

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, минск, максим орешкин, александр лукашенко, владимир путин, технологии