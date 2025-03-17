https://ria.ru/20250317/avstriya-2005396089.html

Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США

Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США - РИА Новости, 17.03.2025

Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США

Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (от партии NEOS) хотела бы, чтобы Европа сохранила партнерство с США. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T00:58:00+03:00

2025-03-17T00:58:00+03:00

2025-03-17T11:17:00+03:00

в мире

европа

сша

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005446954_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_61415f9b7840a4e289583d6508a33069.jpg

ВЕНА, 17 мар - РИА Новости. Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (от партии NEOS) хотела бы, чтобы Европа сохранила партнерство с США. На вопрос, остаются ли США партнером Австрии и Европы, австрийский министр ответила, что надеется на это. "Но, конечно, все трансатлантическое сотрудничество сейчас подвергается серьезному испытанию… есть долгая историческая связь между Европой и США, и я ее признаю. Я считаю, что Европа и США вместе сильнее", - сказала министр в эфире новостного выпуска ZIB 2 на австрийском телеканале ORF. По ее словам, торговая война между США и Европой приведет только к ситуации, в которой проиграют обе стороны, и так же обстоят дела во многих других вопросах. "Поэтому важно сохранять диалог и продолжать работу над отношениями… Мы десятилетиями поддерживали хорошее партнерство с Америкой, и я хотела бы, чтобы мы попытались его сохранить... Торговая война или иная форма соперничества не принесет нам никакой пользы", - отметила она. При этом, по словам главы МИД, "совершенно ясно, что из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки". "Я говорю об этом уже давно: Европа должна уверенно встать на собственные ноги и решать свои вопросы самостоятельно - как в экономической, так и в оборонной сфере", - пояснила Майнль-Райзингер. По ее мнению, необходимо, "чтобы действовало право договоров, а не право сильнейшего". "Это основа европейских ценностей. Да, сейчас эта система под угрозой, но я считаю, что важно продолжать ее защищать - особенно для Вены, как штаб-квартиры международных организаций", - заключила министр.

https://ria.ru/20250314/oon-2005028086.html

https://ria.ru/20250308/orban-2003827365.html

европа

сша

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, сша, австрия