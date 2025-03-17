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Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США - РИА Новости, 17.03.2025
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00:58 17.03.2025 (обновлено: 11:17 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/avstriya-2005396089.html
Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США
Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США - РИА Новости, 17.03.2025
Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США
Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (от партии NEOS) хотела бы, чтобы Европа сохранила партнерство с США. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:58:00+03:00
2025-03-17T11:17:00+03:00
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ВЕНА, 17 мар - РИА Новости. Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (от партии NEOS) хотела бы, чтобы Европа сохранила партнерство с США. На вопрос, остаются ли США партнером Австрии и Европы, австрийский министр ответила, что надеется на это. "Но, конечно, все трансатлантическое сотрудничество сейчас подвергается серьезному испытанию… есть долгая историческая связь между Европой и США, и я ее признаю. Я считаю, что Европа и США вместе сильнее", - сказала министр в эфире новостного выпуска ZIB 2 на австрийском телеканале ORF. По ее словам, торговая война между США и Европой приведет только к ситуации, в которой проиграют обе стороны, и так же обстоят дела во многих других вопросах. "Поэтому важно сохранять диалог и продолжать работу над отношениями… Мы десятилетиями поддерживали хорошее партнерство с Америкой, и я хотела бы, чтобы мы попытались его сохранить... Торговая война или иная форма соперничества не принесет нам никакой пользы", - отметила она. При этом, по словам главы МИД, "совершенно ясно, что из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки". "Я говорю об этом уже давно: Европа должна уверенно встать на собственные ноги и решать свои вопросы самостоятельно - как в экономической, так и в оборонной сфере", - пояснила Майнль-Райзингер. По ее мнению, необходимо, "чтобы действовало право договоров, а не право сильнейшего". "Это основа европейских ценностей. Да, сейчас эта система под угрозой, но я считаю, что важно продолжать ее защищать - особенно для Вены, как штаб-квартиры международных организаций", - заключила министр.
https://ria.ru/20250314/oon-2005028086.html
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в мире, европа, сша, австрия
В мире, Европа, США, Австрия
Глава МИД Австрии хочет сохранить партнерство с США

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Европа должна сохранить партнерство с США

© AP Photo / Heinz-Peter BaderМинистр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер
Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер. Архивное фото
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ВЕНА, 17 мар - РИА Новости. Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (от партии NEOS) хотела бы, чтобы Европа сохранила партнерство с США.
На вопрос, остаются ли США партнером Австрии и Европы, австрийский министр ответила, что надеется на это. "Но, конечно, все трансатлантическое сотрудничество сейчас подвергается серьезному испытанию… есть долгая историческая связь между Европой и США, и я ее признаю. Я считаю, что Европа и США вместе сильнее", - сказала министр в эфире новостного выпуска ZIB 2 на австрийском телеканале ORF.
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По ее словам, торговая война между США и Европой приведет только к ситуации, в которой проиграют обе стороны, и так же обстоят дела во многих других вопросах.
"Поэтому важно сохранять диалог и продолжать работу над отношениями… Мы десятилетиями поддерживали хорошее партнерство с Америкой, и я хотела бы, чтобы мы попытались его сохранить... Торговая война или иная форма соперничества не принесет нам никакой пользы", - отметила она.
При этом, по словам главы МИД, "совершенно ясно, что из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки". "Я говорю об этом уже давно: Европа должна уверенно встать на собственные ноги и решать свои вопросы самостоятельно - как в экономической, так и в оборонной сфере", - пояснила Майнль-Райзингер.
По ее мнению, необходимо, "чтобы действовало право договоров, а не право сильнейшего". "Это основа европейских ценностей. Да, сейчас эта система под угрозой, но я считаю, что важно продолжать ее защищать - особенно для Вены, как штаб-квартиры международных организаций", - заключила министр.
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