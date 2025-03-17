https://ria.ru/20250317/artamonov-2005508502.html

Артамонов: Липецкая область увеличила производство продуктов питания

Артамонов: Липецкая область увеличила производство продуктов питания - РИА Новости, 17.03.2025

Артамонов: Липецкая область увеличила производство продуктов питания

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области с начала года увеличили выпуск многих продуктов питания, за январь отгружено и продано... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:08:00+03:00

2025-03-17T15:08:00+03:00

2025-03-17T15:08:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области с начала года увеличили выпуск многих продуктов питания, за январь отгружено и продано товаров на 27,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона уточнил, что в январе производители реализовали на 12% больше продукции, чем за тот же период 2024 года. По словам губернатора, в регионе на 7% выросло производство переработанного картофеля, на 12,5% – растительных масел, при этом производство рапсового масла увеличилось вдвое. На 21% больше стали производить крахмалов, на 34,5% – минеральной воды, на 42% – мясосодержащих консервов. На 89% больше произвели дрожжей. Также отмечен рост в производстве детского питания. "По производству этих позиций регион занимает первое место или входит в топ-10 в стране. Рост показателей дает уверенность, что область продолжит удерживать лидерство", – отметил Артамонов. Кроме того, в регионе стали больше выпускать молочной и кисломолочной продукции, безалкогольных напитков, а также консервов из мяса и субпродуктов птицы.

https://ria.ru/20250314/gorbolnitsa-2005091029.html

https://ria.ru/20250313/artamonov-2004766304.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов