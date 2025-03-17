https://ria.ru/20250317/artamonov-2005508502.html
Артамонов: Липецкая область увеличила производство продуктов питания
Артамонов: Липецкая область увеличила производство продуктов питания - РИА Новости, 17.03.2025
Артамонов: Липецкая область увеличила производство продуктов питания
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области с начала года увеличили выпуск многих продуктов питания, за январь отгружено и продано... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:08:00+03:00
2025-03-17T15:08:00+03:00
2025-03-17T15:08:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области с начала года увеличили выпуск многих продуктов питания, за январь отгружено и продано товаров на 27,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона уточнил, что в январе производители реализовали на 12% больше продукции, чем за тот же период 2024 года. По словам губернатора, в регионе на 7% выросло производство переработанного картофеля, на 12,5% – растительных масел, при этом производство рапсового масла увеличилось вдвое. На 21% больше стали производить крахмалов, на 34,5% – минеральной воды, на 42% – мясосодержащих консервов. На 89% больше произвели дрожжей. Также отмечен рост в производстве детского питания. "По производству этих позиций регион занимает первое место или входит в топ-10 в стране. Рост показателей дает уверенность, что область продолжит удерживать лидерство", – отметил Артамонов. Кроме того, в регионе стали больше выпускать молочной и кисломолочной продукции, безалкогольных напитков, а также консервов из мяса и субпродуктов птицы.
https://ria.ru/20250314/gorbolnitsa-2005091029.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: Липецкая область увеличила производство продуктов питания
Артамонов: Липецкая область отгрузила и продала продуктов на 27,4 млрд рублей
ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области с начала года увеличили выпуск многих продуктов питания, за январь отгружено и продано товаров на 27,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что в январе производители реализовали на 12% больше продукции, чем за тот же период 2024 года.
По словам губернатора, в регионе на 7% выросло производство переработанного картофеля, на 12,5% – растительных масел, при этом производство рапсового масла увеличилось вдвое. На 21% больше стали производить крахмалов, на 34,5% – минеральной воды, на 42% – мясосодержащих консервов. На 89% больше произвели дрожжей. Также отмечен рост в производстве детского питания.
"По производству этих позиций регион занимает первое место или входит в топ-10 в стране. Рост показателей дает уверенность, что область продолжит удерживать лидерство", – отметил Артамонов
.
Кроме того, в регионе стали больше выпускать молочной и кисломолочной продукции, безалкогольных напитков, а также консервов из мяса и субпродуктов птицы.