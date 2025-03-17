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В Оренбурге после жалоб отменили концерт Арбениной - РИА Новости, 18.03.2025
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Шоубиз
 
21:05 17.03.2025 (обновлено: 09:33 18.03.2025)
https://ria.ru/20250317/arbenina-2005638774.html
В Оренбурге после жалоб отменили концерт Арбениной
В Оренбурге после жалоб отменили концерт Арбениной - РИА Новости, 18.03.2025
В Оренбурге после жалоб отменили концерт Арбениной
Министерство спорта Оренбургской области сообщило об отмене концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной в Оренбурге после просьбы общественников,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-17T21:05:00+03:00
2025-03-18T09:33:00+03:00
шоубиз
оренбург
оренбургская область
диана арбенина
денис паслер
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УФА, 17 мар – РИА Новости. Министерство спорта Оренбургской области сообщило об отмене концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной в Оренбурге после просьбы общественников, следует из письма ведомства, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в Оренбурге, мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Власти региона сообщали агентству, что не получали от граждан такую просьбу. В письме министерства физической культуры и спорта Оренбургской области, адресованном организации "Русская община Оренбург", говорится, что "концерт данного творческого коллектива, планируемый к проведению 30 марта 2025 года на базе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" в городе Оренбург, не состоится". Источник РИА Новости в правительстве региона сообщил, что письмо было подписано исполняющей обязанности главы регионального минспорта Татьяной Золиной. "Концерт планировался в спортивном комплексе, мероприятие отменено площадкой", - уточнил собеседник агентства. В пресс-службе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" не смогли уточнить ситуацию. При этом на данный момент в онлайн-кассах Оренбурга можно приобрести билет на концерт Арбениной. Стоимость составляет от 2,6 до 5,5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html
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оренбург, оренбургская область, диана арбенина, денис паслер
Шоубиз, Оренбург, Оренбургская область, Диана Арбенина, Денис Паслер
В Оренбурге после жалоб отменили концерт Арбениной

В Оренбурге концерт Арбениной отменили после просьбы общественников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Архивное фото
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УФА, 17 мар – РИА Новости. Министерство спорта Оренбургской области сообщило об отмене концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной в Оренбурге после просьбы общественников, следует из письма ведомства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в Оренбурге, мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Власти региона сообщали агентству, что не получали от граждан такую просьбу.
В письме министерства физической культуры и спорта Оренбургской области, адресованном организации "Русская община Оренбург", говорится, что "концерт данного творческого коллектива, планируемый к проведению 30 марта 2025 года на базе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" в городе Оренбург, не состоится".
Источник РИА Новости в правительстве региона сообщил, что письмо было подписано исполняющей обязанности главы регионального минспорта Татьяной Золиной. "Концерт планировался в спортивном комплексе, мероприятие отменено площадкой", - уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" не смогли уточнить ситуацию. При этом на данный момент в онлайн-кассах Оренбурга можно приобрести билет на концерт Арбениной. Стоимость составляет от 2,6 до 5,5 тысяч рублей.
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ШоубизОренбургОренбургская областьДиана АрбенинаДенис Паслер
 
 
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