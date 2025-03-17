Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005495372.html
Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области
Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ожидает в ближайшее РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:12:00+03:00
2025-03-17T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апти алаудинов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_920:302:2996:1470_1920x0_80_0_0_1ed40ccafb62507a591923c8e8580298.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ожидает в ближайшее время "более серьезных" результатов ВС РФ на сумском направлении, в том числе в части создания буферной зоны. Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. "В общей сложности противник несет большие потери, хотя перекинул на суджанское направление, сейчас уже сумское направление, все свои лучшие резервы, снимает их отовсюду, перебрасывает. Поэтому будем ждать, что у нас результаты в ближайшее время будут еще более серьезные. И мы сможем сказать, что не только свою землю освободили, но и, как говорится, вот эту буферную зону, которую задачу поставил сделать Верховный Главнокомандующий", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_944:241:2889:1700_1920x0_80_0_0_338e3eeba3d610dc0e946f37900fb3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, апти алаудинов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апти Алаудинов, Владимир Путин
Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области

Алаудинов: будем ждать создания буферной зоны в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ожидает в ближайшее время "более серьезных" результатов ВС РФ на сумском направлении, в том числе в части создания буферной зоны.
Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.
"В общей сложности противник несет большие потери, хотя перекинул на суджанское направление, сейчас уже сумское направление, все свои лучшие резервы, снимает их отовсюду, перебрасывает. Поэтому будем ждать, что у нас результаты в ближайшее время будут еще более серьезные. И мы сможем сказать, что не только свою землю освободили, но и, как говорится, вот эту буферную зону, которую задачу поставил сделать Верховный Главнокомандующий", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпти АлаудиновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала