https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005495372.html

Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области

Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025

Алаудинов рассказал о планах по созданию буферной зоны в Сумской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ожидает в ближайшее РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:12:00+03:00

2025-03-17T14:12:00+03:00

2025-03-17T14:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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апти алаудинов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ожидает в ближайшее время "более серьезных" результатов ВС РФ на сумском направлении, в том числе в части создания буферной зоны. Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. "В общей сложности противник несет большие потери, хотя перекинул на суджанское направление, сейчас уже сумское направление, все свои лучшие резервы, снимает их отовсюду, перебрасывает. Поэтому будем ждать, что у нас результаты в ближайшее время будут еще более серьезные. И мы сможем сказать, что не только свою землю освободили, но и, как говорится, вот эту буферную зону, которую задачу поставил сделать Верховный Главнокомандующий", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

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безопасность, россия, апти алаудинов, владимир путин