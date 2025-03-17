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Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 17.03.2025 (обновлено: 13:49 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005483456.html
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области
Российские подразделения продвигаются вперед, а часть ВС РФ уже находится на территории Сумской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:32:00+03:00
2025-03-17T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
сумская область
апти алаудинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения продвигаются вперед, а часть ВС РФ уже находится на территории Сумской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов."По самой обстановке я скажу: ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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вооруженные силы рф, курская область, сумская область, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Сумская область, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВС РФ уже находятся в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения продвигаются вперед, а часть ВС РФ уже находится на территории Сумской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"По самой обстановке я скажу: ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКурская областьСумская областьАпти АлаудиновВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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