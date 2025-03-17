https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005483456.html

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

Российские подразделения продвигаются вперед, а часть ВС РФ уже находится на территории Сумской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:32:00+03:00

2025-03-17T13:32:00+03:00

2025-03-17T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

курская область

сумская область

апти алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_920:302:2996:1470_1920x0_80_0_0_1ed40ccafb62507a591923c8e8580298.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения продвигаются вперед, а часть ВС РФ уже находится на территории Сумской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов."По самой обстановке я скажу: ситуация у нас достаточно хорошо складывается для наших сил и средств. Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, курская область, сумская область, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, безопасность