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"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 17.03.2025
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11:59 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/aeroflot-2005457904.html
"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 17.03.2025
"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 17.03.2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. "С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании. Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года. Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте". Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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стамбул, москва, екатеринбург, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), экономика
Стамбул, Москва, Екатеринбург, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Экономика
"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул

"Аэрофлот": с мая число рейсов из Москвы в Стамбул увеличится до семи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания.
"С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании.
Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года.
Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте".
Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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