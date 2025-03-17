https://ria.ru/20250317/aeroflot-2005457904.html

"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул

"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 17.03.2025

"Аэрофлот" с мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул

Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:59:00+03:00

2025-03-17T11:59:00+03:00

2025-03-17T11:59:00+03:00

стамбул

москва

екатеринбург

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131679/02/1316790212_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a148c3ea907a59f3d6fff189f2115fb4.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. "С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании. Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года. Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте". Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html

стамбул

москва

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стамбул, москва, екатеринбург, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), экономика