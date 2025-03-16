Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек
Жертвами взрыва в строительном магазине в сирийской Латакии стали 16 человек
© Getty Images / Anadolu/Sevket AkcaПоисково-спасательные работы на месте взрыва в четырехэтажном здании в Латакии, Сирия
© Getty Images / Anadolu/Sevket Akca
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в четырехэтажном здании в Латакии, Сирия
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Жертвами взрыва в строительном магазине в городе Латакия на северо-западе Сирии, который произошел в субботу, стали 16 человек, еще 18 ранены, спасатели завершили разбор завалов, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на заявление управления гражданской обороны.
Ранее сирийские СМИ передали, что мощный взрыв произошел в субботу на юге Латакии.
"Спустя 14 часов непрерывной работы управление гражданской обороны объявило об окончании поисково-спасательных работ", - приводится заявление сирийского ведомства.
"Число погибших в результате взрыва в строительном магазине, произошедшего вчера в микрорайоне Рамл в городе Латакия, достигло 16 человек, в том числе погибли пять женщин и пять детей, а также 18 получили ранения, в том числе шесть детей", - уточнили в управлении.
Число погибших при взрыве в Латакии выросло до десяти
15 марта, 23:53