Рейтинг@Mail.ru
Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 16.03.2025 (обновлено: 13:00 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/zhertvy-2005306811.html
Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек
Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек - РИА Новости, 16.03.2025
Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек
Жертвами взрыва в строительном магазине в городе Латакия на северо-западе Сирии, который произошел в субботу, стали 16 человек, еще 18 ранены, спасатели... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:25:00+03:00
2025-03-16T13:00:00+03:00
латакия (город)
в мире
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005307204_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_176f992cee9628653427e794195bdbf4.jpg
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Жертвами взрыва в строительном магазине в городе Латакия на северо-западе Сирии, который произошел в субботу, стали 16 человек, еще 18 ранены, спасатели завершили разбор завалов, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на заявление управления гражданской обороны.Ранее сирийские СМИ передали, что мощный взрыв произошел в субботу на юге Латакии."Спустя 14 часов непрерывной работы управление гражданской обороны объявило об окончании поисково-спасательных работ", - приводится заявление сирийского ведомства."Число погибших в результате взрыва в строительном магазине, произошедшего вчера в микрорайоне Рамл в городе Латакия, достигло 16 человек, в том числе погибли пять женщин и пять детей, а также 18 получили ранения, в том числе шесть детей", - уточнили в управлении.
https://ria.ru/20250315/siriya-2005255905.html
латакия (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005307204_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68707161c192d52eb2ee8432290c56ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латакия (город), в мире, сирия
Латакия (город), В мире, Сирия
Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек

Жертвами взрыва в строительном магазине в сирийской Латакии стали 16 человек

© Getty Images / Anadolu/Sevket AkcaПоисково-спасательные работы на месте взрыва в четырехэтажном здании в Латакии, Сирия
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в четырехэтажном здании в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Sevket Akca
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в четырехэтажном здании в Латакии, Сирия
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Жертвами взрыва в строительном магазине в городе Латакия на северо-западе Сирии, который произошел в субботу, стали 16 человек, еще 18 ранены, спасатели завершили разбор завалов, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на заявление управления гражданской обороны.
Ранее сирийские СМИ передали, что мощный взрыв произошел в субботу на юге Латакии.
"Спустя 14 часов непрерывной работы управление гражданской обороны объявило об окончании поисково-спасательных работ", - приводится заявление сирийского ведомства.
"Число погибших в результате взрыва в строительном магазине, произошедшего вчера в микрорайоне Рамл в городе Латакия, достигло 16 человек, в том числе погибли пять женщин и пять детей, а также 18 получили ранения, в том числе шесть детей", - уточнили в управлении.
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Число погибших при взрыве в Латакии выросло до десяти
15 марта, 23:53
 
Латакия (город)В миреСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала