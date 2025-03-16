https://ria.ru/20250316/zaderzhanie-2005370549.html
Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово
Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово - РИА Новости, 16.03.2025
Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово
Бывшего украинского военнослужащего задержали в освобожденном Курахово (ДНР) в рамках патрулирования города и отработки оперативной информации. Он добровольно... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:03:00+03:00
2025-03-16T20:03:00+03:00
2025-03-16T20:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
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владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРАХОВО (ДНР), 16 мар — РИА Новости. Бывшего украинского военнослужащего задержали в освобожденном Курахово (ДНР) в рамках патрулирования города и отработки оперативной информации. Он добровольно вступил в ВСУ и участвовал в обстрелах Донбасса, рассказал РИА Новости сотрудник МВД по ДНР с позывным Москва. "Совместно с сотрудниками комендатуры был установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с Вооруженными силами Украины и в дальнейшем проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР", — сказал он. В МВД отметили, что задержанный боевик киевского режима был передан профильным службам для детального разбирательства и проверки на причастность к совершению военных преступлений против мирных жителей Донбасса. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Сотрудник МВД по ДНР о военнослужащем ВСУ, который участвовал в обстрелах Донбасса
Бывшего украинского военнослужащего, участвовавшего в обстрелах Донбасса, задержали в освобожденном Курахово, рассказал РИА Новости сотрудник МВД по ДНР с позывным "Москва".
2025-03-16T20:03
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донецкая народная республика, курахово, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово
МВД ЛНР: Участник обстрелов Донбасса задержан в Курахово