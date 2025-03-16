https://ria.ru/20250316/zaderzhanie-2005370549.html

Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово

Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово - РИА Новости, 16.03.2025

Участника обстрелов Донбасса задержали в Курахово

Бывшего украинского военнослужащего задержали в освобожденном Курахово (ДНР) в рамках патрулирования города и отработки оперативной информации. Он добровольно... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:03:00+03:00

2025-03-16T20:03:00+03:00

2025-03-16T20:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

донбасс

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРАХОВО (ДНР), 16 мар — РИА Новости. Бывшего украинского военнослужащего задержали в освобожденном Курахово (ДНР) в рамках патрулирования города и отработки оперативной информации. Он добровольно вступил в ВСУ и участвовал в обстрелах Донбасса, рассказал РИА Новости сотрудник МВД по ДНР с позывным Москва. "Совместно с сотрудниками комендатуры был установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с Вооруженными силами Украины и в дальнейшем проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР", — сказал он. В МВД отметили, что задержанный боевик киевского режима был передан профильным службам для детального разбирательства и проверки на причастность к совершению военных преступлений против мирных жителей Донбасса. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

курахово

донбасс

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Сотрудник МВД по ДНР о военнослужащем ВСУ, который участвовал в обстрелах Донбасса Бывшего украинского военнослужащего, участвовавшего в обстрелах Донбасса, задержали в освобожденном Курахово, рассказал РИА Новости сотрудник МВД по ДНР с позывным "Москва". 2025-03-16T20:03 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, курахово, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)