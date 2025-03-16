https://ria.ru/20250316/yemen-2005279589.html

В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы

В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025

В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы

В Йемене при ударах ВС США по провинциям на севере и в центральной части страны погибли более 30 человек, заявило созданное хуситами министерство... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:56:00+03:00

2025-03-16T07:56:00+03:00

2025-03-16T09:19:00+03:00

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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. В Йемене при ударах ВС США по провинциям на севере и в центральной части страны погибли более 30 человек, заявило созданное хуситами министерство здравоохранения в социальной сети X."Число жертв американских налетов на Йемен возросло до 31, еще 101 получил ранения", — говорится в публикации.Незадолго до этого телеканал "Аль-Масира" сообщал, что при обрушении жилого дома после ударов американской авиации в городе Саада на севере Йемена погибли десять человек.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250316/tramp-2005273222.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005270673.html

https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла