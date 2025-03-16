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В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
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07:56 16.03.2025 (обновлено: 09:19 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/yemen-2005279589.html
В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы
В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы
В Йемене при ударах ВС США по провинциям на севере и в центральной части страны погибли более 30 человек, заявило созданное хуситами министерство... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:56:00+03:00
2025-03-16T09:19:00+03:00
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. В Йемене при ударах ВС США по провинциям на севере и в центральной части страны погибли более 30 человек, заявило созданное хуситами министерство здравоохранения в социальной сети X."Число жертв американских налетов на Йемен возросло до 31, еще 101 получил ранения", — говорится в публикации.Незадолго до этого телеканал "Аль-Масира" сообщал, что при обрушении жилого дома после ударов американской авиации в городе Саада на севере Йемена погибли десять человек.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250316/tramp-2005273222.html
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в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла
В мире, Йемен, США, Израиль, Ансар Алла
В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы

Минздрав хуситов: при американских авиаударах погибли более 30 человек

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар ВС США в Сане, Йемен. 15 марта 2025
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен. 15 марта 2025
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. В Йемене при ударах ВС США по провинциям на севере и в центральной части страны погибли более 30 человек, заявило созданное хуситами министерство здравоохранения в социальной сети X.
"Число жертв американских налетов на Йемен возросло до 31, еще 101 получил ранения", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Трамп лично наблюдает за ударами по Йемену
Вчера, 04:45
Незадолго до этого телеканал "Аль-Масира" сообщал, что при обрушении жилого дома после ударов американской авиации в городе Саада на севере Йемена погибли десять человек.
В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов
Вчера, 03:37
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
Вчера, 03:22
 
В миреЙеменСШАИзраильАнсар Алла
 
 
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