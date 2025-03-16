В Йемене при ударах США погибли более 30 человек, сообщили хуситы
Минздрав хуситов: при американских авиаударах погибли более 30 человек
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар ВС США в Сане, Йемен. 15 марта 2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен. 15 марта 2025
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. В Йемене при ударах ВС США по провинциям на севере и в центральной части страны погибли более 30 человек, заявило созданное хуситами министерство здравоохранения в социальной сети X.
"Число жертв американских налетов на Йемен возросло до 31, еще 101 получил ранения", — говорится в публикации.
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Незадолго до этого телеканал "Аль-Масира" сообщал, что при обрушении жилого дома после ударов американской авиации в городе Саада на севере Йемена погибли десять человек.
В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.