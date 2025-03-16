В Йемене заявили о десяти погибших при обрушении дома от обстрела США
Число жертв обрушения двух домов после удара США по Сааде выросло до десяти
© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара по Йемену
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара по Йемену. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Число жертв при обрушении жилого дома от ударов авиации США в городе Саада на севере Йемена возросло до десяти, передает телеканал "Аль-Масира" с места происшествия.
Ранее он сообщал о гибели четырех детей и одной женщины в результате этого инцидента.
"Число погибших при расправе в Кахзе увеличилось до десяти, еще 13 ранены", — указал корреспондент.
В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Анаср Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности, на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.