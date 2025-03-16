https://ria.ru/20250316/yemen-2005272652.html

В Йемене заявили о десяти погибших при обрушении дома от обстрела США

В Йемене заявили о десяти погибших при обрушении дома от обстрела США - РИА Новости, 16.03.2025

В Йемене заявили о десяти погибших при обрушении дома от обстрела США

Число жертв при обрушении жилого дома от ударов авиации США в городе Саада на севере Йемена возросло до десяти, передает телеканал "Аль-Масира" с места... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:33:00+03:00

2025-03-16T04:33:00+03:00

2025-03-16T05:39:00+03:00

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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Число жертв при обрушении жилого дома от ударов авиации США в городе Саада на севере Йемена возросло до десяти, передает телеканал "Аль-Масира" с места происшествия.Ранее он сообщал о гибели четырех детей и одной женщины в результате этого инцидента."Число погибших при расправе в Кахзе увеличилось до десяти, еще 13 ранены", — указал корреспондент.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Анаср Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности, на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250316/yemen-2005266010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, саада (мухафаза)