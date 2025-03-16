https://ria.ru/20250316/yemen-2005267008.html

Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе

Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе - РИА Новости, 16.03.2025

Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе

Удары США по Йемену угрожают международному судоходству в районе Красного моря, говорится в заявлении Высшего политического совета правящего на севере Йемена... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:56:00+03:00

2025-03-16T02:56:00+03:00

2025-03-16T03:16:00+03:00

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Удары США по Йемену угрожают международному судоходству в районе Красного моря, говорится в заявлении Высшего политического совета правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в ответ на обвинения США в создании движением угрозы для судоходства атаками на суда Израиля. Заявление распространил йеменский телеканал "Аль-Масира"."Удары США по Йемену являются возвращением к милитаризации района Красного моря и настоящей угрозой морскому судоходству в регионе", - отмечается в заявлении.В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.

https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, красное море, сана