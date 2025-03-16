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Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе - РИА Новости, 16.03.2025
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02:56 16.03.2025 (обновлено: 03:16 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/yemen-2005267008.html
Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе
Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе - РИА Новости, 16.03.2025
Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе
Удары США по Йемену угрожают международному судоходству в районе Красного моря, говорится в заявлении Высшего политического совета правящего на севере Йемена... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:56:00+03:00
2025-03-16T03:16:00+03:00
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Удары США по Йемену угрожают международному судоходству в районе Красного моря, говорится в заявлении Высшего политического совета правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в ответ на обвинения США в создании движением угрозы для судоходства атаками на суда Израиля. Заявление распространил йеменский телеканал "Аль-Масира"."Удары США по Йемену являются возвращением к милитаризации района Красного моря и настоящей угрозой морскому судоходству в регионе", - отмечается в заявлении.В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
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в мире, сша, йемен, красное море, сана
В мире, США, Йемен, Красное море, Сана
Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе

Хуситы заявили, что удары по Йемену ведут к милитаризации района Красного моря

© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после удара
Дым в Сане после удара - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после удара. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Удары США по Йемену угрожают международному судоходству в районе Красного моря, говорится в заявлении Высшего политического совета правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в ответ на обвинения США в создании движением угрозы для судоходства атаками на суда Израиля. Заявление распространил йеменский телеканал "Аль-Масира".
"Удары США по Йемену являются возвращением к милитаризации района Красного моря и настоящей угрозой морскому судоходству в регионе", - отмечается в заявлении.
В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Вчера, 23:53
 
В миреСШАЙеменКрасное мореСана
 
 
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