Хуситы заявили, что удары США по Йемену угрожают судоходству в регионе
Хуситы заявили, что удары по Йемену ведут к милитаризации района Красного моря
© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после удара
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после удара. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Удары США по Йемену угрожают международному судоходству в районе Красного моря, говорится в заявлении Высшего политического совета правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в ответ на обвинения США в создании движением угрозы для судоходства атаками на суда Израиля. Заявление распространил йеменский телеканал "Аль-Масира".
"Удары США по Йемену являются возвращением к милитаризации района Красного моря и настоящей угрозой морскому судоходству в регионе", - отмечается в заявлении.
В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международному признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.