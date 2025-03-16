https://ria.ru/20250316/yemen-2005266010.html

В Йемене выросло число погибших при ударе по столице, сообщили хуситы

В Йемене выросло число погибших при ударе по столице, сообщили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025

В Йемене выросло число погибших при ударе по столице, сообщили хуситы

Число погибших в результате авиаударов США по столице Йемена Сане возросло до 13, девять человек получили ранения, говорится в сообщении представителя... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T02:37:00+03:00

2025-03-16T02:37:00+03:00

2025-03-16T05:07:00+03:00

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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов США по столице Йемена Сане возросло до 13, девять человек получили ранения, говорится в сообщении представителя министерства здравоохранения созданного движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Алиса аль-Асбахи, полученном РИА Новости."Число жертв американской агрессии, направленной против гражданских жилых районов в районе Шауб на севере столицы Саны, выросло до 13, девять мирных жителей ранены", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250316/yemen-2005262178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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