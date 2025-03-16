https://ria.ru/20250316/yemen-2005266010.html
В Йемене выросло число погибших при ударе по столице, сообщили хуситы
В Йемене выросло число погибших при ударе по столице, сообщили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
В Йемене выросло число погибших при ударе по столице, сообщили хуситы
Число погибших в результате авиаударов США по столице Йемена Сане возросло до 13, девять человек получили ранения, говорится в сообщении представителя... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:37:00+03:00
2025-03-16T02:37:00+03:00
2025-03-16T05:07:00+03:00
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов США по столице Йемена Сане возросло до 13, девять человек получили ранения, говорится в сообщении представителя министерства здравоохранения созданного движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Алиса аль-Асбахи, полученном РИА Новости."Число жертв американской агрессии, направленной против гражданских жилых районов в районе Шауб на севере столицы Саны, выросло до 13, девять мирных жителей ранены", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005262178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йемен, сша, сана
В Йемене выросло число погибших при ударе по столице, сообщили хуситы
Правительство хуситов: число погибших при авиаударе США по Сане выросло до 13