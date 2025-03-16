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При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
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01:45 16.03.2025 (обновлено: 02:04 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/yemen-2005262747.html
При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ
При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ
Четверо детей и женщина погибли, ещё более десяти человек получили ранения в результате бомбовых ударов США по двум жилым домам в городе Саада на севере Йемена, РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:45:00+03:00
2025-03-16T02:04:00+03:00
в мире
саада (мухафаза)
сша
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Четверо детей и женщина погибли, ещё более десяти человек получили ранения в результате бомбовых ударов США по двум жилым домам в городе Саада на севере Йемена, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира"."Четверо детей и женщина погибли, более десяти человек получили ранения, в том числе женщины и дети, в результате агрессивных рейдов на два дома в районе Кахза на севере Саады", - говорится в сообщении.Он добавил, что продолжается разбор завалов двух домов, которые подверглись бомбардировке.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005258567.html
саада (мухафаза)
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в мире, саада (мухафаза), сша, йемен
В мире, Саада (мухафаза), США, Йемен
При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ

При ударе по домам в Сааде на севере Йемена погибли женщина и четверо детей

© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Йемене
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия авиаудара в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Четверо детей и женщина погибли, ещё более десяти человек получили ранения в результате бомбовых ударов США по двум жилым домам в городе Саада на севере Йемена, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира".
"Четверо детей и женщина погибли, более десяти человек получили ранения, в том числе женщины и дети, в результате агрессивных рейдов на два дома в районе Кахза на севере Саады", - говорится в сообщении.
Он добавил, что продолжается разбор завалов двух домов, которые подверглись бомбардировке.
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В миреСаада (мухафаза)СШАЙемен
 
 
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