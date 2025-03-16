https://ria.ru/20250316/yemen-2005262747.html

При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ

При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

При ударе в Сааде погибли женщина и четверо детей, пишут СМИ

Четверо детей и женщина погибли, ещё более десяти человек получили ранения в результате бомбовых ударов США по двум жилым домам в городе Саада на севере Йемена, РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:45:00+03:00

2025-03-16T01:45:00+03:00

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Четверо детей и женщина погибли, ещё более десяти человек получили ранения в результате бомбовых ударов США по двум жилым домам в городе Саада на севере Йемена, сообщил йеменский телеканал "Аль-Масира"."Четверо детей и женщина погибли, более десяти человек получили ранения, в том числе женщины и дети, в результате агрессивных рейдов на два дома в районе Кахза на севере Саады", - говорится в сообщении.Он добавил, что продолжается разбор завалов двух домов, которые подверглись бомбардировке.

https://ria.ru/20250316/yemen-2005258567.html

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Дарья Буймова

в мире, саада (мухафаза), сша, йемен