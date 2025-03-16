Рейтинг@Mail.ru
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 16.03.2025 (обновлено: 05:06 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/yemen-2005262178.html
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник - РИА Новости, 16.03.2025
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник
Американские истребители нанесли удары по казармам войск правящего в основном на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:37:00+03:00
2025-03-16T05:06:00+03:00
в мире
сша
йемен
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991530643_0:256:1000:819_1920x0_80_0_0_5dc2de5823e85bbc03e3b840f2d7d30d.jpg
КАИР, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удары по казармам войск правящего в основном на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), удары пришлись на провинции Даммар и Эль-Байда в центральном Йемене, сообщил РИА Новости йеменский осведомленный источник."Американские истребители совершили налеты на казармы йеменского движения "Ансар Аллах" в провинциях Даммар и Эль-Байда (центральный Йемен)", - отметил источник.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005258567.html
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991530643_0:162:1000:912_1920x0_80_0_0_1348970783d8bb1ed76f9b8f3f314598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, ансар алла
В мире, США, Йемен, Ансар Алла
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник

США наносят удары по провинциям Даммар и Эль-Байда в центральном Йемене

© Кадр видео из соцсетейДым после удара по Сане
Дым после удара по Сане - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым после удара по Сане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удары по казармам войск правящего в основном на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), удары пришлись на провинции Даммар и Эль-Байда в центральном Йемене, сообщил РИА Новости йеменский осведомленный источник.
"Американские истребители совершили налеты на казармы йеменского движения "Ансар Аллах" в провинциях Даммар и Эль-Байда (центральный Йемен)", - отметил источник.
Дым в Сане после удара - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы
00:42
 
В миреСШАЙеменАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала