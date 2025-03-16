https://ria.ru/20250316/yemen-2005262178.html
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник - РИА Новости, 16.03.2025
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник
Американские истребители нанесли удары по казармам войск правящего в основном на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:37:00+03:00
2025-03-16T01:37:00+03:00
2025-03-16T05:06:00+03:00
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Американские истребители нанесли удары по казармам войск правящего в основном на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), удары пришлись на провинции Даммар и Эль-Байда в центральном Йемене, сообщил РИА Новости йеменский осведомленный источник."Американские истребители совершили налеты на казармы йеменского движения "Ансар Аллах" в провинциях Даммар и Эль-Байда (центральный Йемен)", - отметил источник.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005258567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, ансар алла
В мире, США, Йемен, Ансар Алла
США наносят удары по двум йеменским провинциям, сообщает источник
США наносят удары по провинциям Даммар и Эль-Байда в центральном Йемене