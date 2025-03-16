https://ria.ru/20250316/yemen-2005258567.html

В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы

В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025

В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы

Число погибших при авиаударах США по столице Йемена Сане увеличилось до 13, сообщило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов). РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T00:42:00+03:00

2025-03-16T00:42:00+03:00

2025-03-16T05:06:00+03:00

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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Число погибших при авиаударах США по столице Йемена Сане увеличилось до 13, сообщило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов). Ранее сообщалось о 9 погибших."Число жертв американской агрессии выросло до 22, 13 из них погибли и девять ранены", - сообщил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что позиции хуситов в Сане подверглись массированным ракетным ударам. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов.

https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сша, дональд трамп, ансар алла, сана