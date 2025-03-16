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В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
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00:42 16.03.2025 (обновлено: 05:06 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/yemen-2005258567.html
В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы
В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы
Число погибших при авиаударах США по столице Йемена Сане увеличилось до 13, сообщило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов). РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:42:00+03:00
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Число погибших при авиаударах США по столице Йемена Сане увеличилось до 13, сообщило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов). Ранее сообщалось о 9 погибших."Число жертв американской агрессии выросло до 22, 13 из них погибли и девять ранены", - сообщил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что позиции хуситов в Сане подверглись массированным ракетным ударам. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов.
https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
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в мире, йемен, сша, дональд трамп, ансар алла, сана
В мире, Йемен, США, Дональд Трамп, Ансар Алла, Сана
В Йемене выросло число погибших при американских авиаударах, заявили хуситы

Правительство хуситов: число погибших при ударах по Сане выросло до 13 человек

© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после удара
Дым в Сане после удара - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после удара. Архивное фото
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Число погибших при авиаударах США по столице Йемена Сане увеличилось до 13, сообщило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов).
Ранее сообщалось о 9 погибших.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Американские удары по Йемену не останутся без ответа, заявили хуситы
Вчера, 23:53
"Число жертв американской агрессии выросло до 22, 13 из них погибли и девять ранены", - сообщил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.
Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что позиции хуситов в Сане подверглись массированным ракетным ударам. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов.
Самолет ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
Вчера, 23:41
 
В миреЙеменСШАДональд ТрампАнсар АллаСана
 
 
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