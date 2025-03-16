https://ria.ru/20250316/yaponiya-2005275422.html

Япония изучит возможность размещения дальнобойных ракет на Кюсю, пишут СМИ

Япония изучит возможность размещения дальнобойных ракет на Кюсю, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

Япония изучит возможность размещения дальнобойных ракет на Кюсю, пишут СМИ

Япония изучает возможность размещения баллистических ракет большой дальности на острове Кюсю в рамках мер по укреплению "обороноспособности ответных мер",... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T05:53:00+03:00

2025-03-16T05:53:00+03:00

2025-03-16T05:53:00+03:00

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Япония изучает возможность размещения баллистических ракет большой дальности на острове Кюсю в рамках мер по укреплению "обороноспособности ответных мер", передает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах. Отмечается, что в настоящее время изучается возможность размещения подобных ракет на территории гарнизонов наземных сил самообороны Японии в городе Юфу префектуры Оита или же в городе Кумамото одноименной префектуры. Предполагается, что развертывание ракет будет начато в марте 2026 года, однако, как подчеркивает агентство, центральные власти могут столкнуться с жесткой критикой со стороны местных администраций и жителей из опасений, что в случае вооруженного конфликта районы размещения ракет могут стать целью для противника. В то же время, как отмечает Киодо, власти Японии не станут развертывать ракеты дальнего радиуса действия в южной префектуре Окинава на фоне вероятного недовольства со стороны Китая. Япония для укрепления "обороноспособности ответных мер" модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок.

https://ria.ru/20241127/tokio-1986043326.html

https://ria.ru/20240914/rakety-1972680296.html

япония

китай

оита (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, оита (город)