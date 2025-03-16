Япония изучит возможность размещения дальнобойных ракет на Кюсю, пишут СМИ
Киодо: Япония изучает возможность размещения ракет большой дальности на Кюсю
© AP Photo / Shizuo KambayashiРакетная установка PAC-3 Patriot, созданная силами самообороны Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Ракетная установка PAC-3 Patriot, созданная силами самообороны Японии . Архивное фото
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Япония изучает возможность размещения баллистических ракет большой дальности на острове Кюсю в рамках мер по укреплению "обороноспособности ответных мер", передает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах.
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Предполагается, что развертывание ракет будет начато в марте 2026 года, однако, как подчеркивает агентство, центральные власти могут столкнуться с жесткой критикой со стороны местных администраций и жителей из опасений, что в случае вооруженного конфликта районы размещения ракет могут стать целью для противника.
Япония для укрепления "обороноспособности ответных мер" модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы.
Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1 тысячи километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок.
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