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Вучич предложил Северной Македонии помощь после пожара на дискотеке

Вучич предложил Северной Македонии помощь после пожара на дискотеке - РИА Новости, 16.03.2025

Вучич предложил Северной Македонии помощь после пожара на дискотеке

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:28:00+03:00

2025-03-16T15:28:00+03:00

2025-03-16T15:28:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 03.00 (05.00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек. По последним данным МВД Северной Македонии, число погибших в результате пожара на дискотеке выросло до 59, пострадали 155 человек. "Я предложил от имени Сербии и президент Северной Македонии приняла, чтобы мы отправили как помощь вертолеты и другие медицинские транспортные средства, бригады врачей и приняли в больницах Сербии большое число пострадавших при трагедии в Кочани. Я оповестил президента (Силяновску-Давкову), что 18 марта будет провозглашено днем траура в Сербии", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram* после телефонного разговора с президентом Северной Македонии. По его словам, сербский народ глубоко потрясла трагедия братского македонского народа. Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее указал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание четырех человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших - от 14 до 27 лет. На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, северная македония, сербия, россия, александр вучич