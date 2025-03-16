Уиткофф оценил ход переговоров России и США по Украине
Уиткофф: в переговорах РФ и США по Украине дистанция сокращается
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Различия в позициях по украинскому урегулированию между сторонами сокращаются, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.
"Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом - ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это еще сильнее", - заявил Уиткофф.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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