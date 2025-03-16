Россия довела до США озабоченности по перемирию на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: РФ довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев", — сказал он в комментарии от 13 марта.
По его словам, Москва воспринимает призывы к перемирию как попытку дать передышку и время на перевооружение ВСУ. При этом российские войска сейчас наступают на всех направлениях.
Ушаков добавил, что украинские войска переживают трудные времена.
Мирные переговоры по Украине
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указываются, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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14 марта, 18:37