https://ria.ru/20250316/ukraina-2005313012.html

Россия довела до США озабоченности по перемирию на Украине, заявил Ушаков

Россия довела до США озабоченности по перемирию на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.03.2025

Россия довела до США озабоченности по перемирию на Украине, заявил Ушаков

Россия довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:16:00+03:00

2025-03-16T13:16:00+03:00

2025-03-16T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале."Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев", — сказал он в комментарии от 13 марта.По его словам, Москва воспринимает призывы к перемирию как попытку дать передышку и время на перевооружение ВСУ. При этом российские войска сейчас наступают на всех направлениях.Ушаков добавил, что украинские войска переживают трудные времена.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указываются, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, юрий ушаков, павел зарубин, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский