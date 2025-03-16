https://ria.ru/20250316/uitkoff-2005342257.html

Уиткофф назвал встречу с Путиным позитивной

Уиткофф назвал встречу с Путиным позитивной - РИА Новости, 16.03.2025

Уиткофф назвал встречу с Путиным позитивной

Контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве были позитивными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, добавив, что прорабатывает с... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:14:00+03:00

2025-03-16T16:14:00+03:00

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стив уиткофф

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владимир путин

сша

москва

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве были позитивными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, добавив, что прорабатывает с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом итоги своего визита в Москву."Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный.", - заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.

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россия

сша

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стив уиткофф, россия, владимир путин, сша, москва, дональд трамп, в мире