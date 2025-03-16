https://ria.ru/20250316/trilistnik-2005297367.html

Священник рассказал об истинном значении символа святого Патрика

Священник рассказал об истинном значении символа святого Патрика - РИА Новости, 16.03.2025

Священник рассказал об истинном значении символа святого Патрика

Доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:14:00+03:00

2025-03-16T11:14:00+03:00

2025-03-16T11:14:00+03:00

религия

ирландия

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московская духовная академия

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римско-католическая церковь

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал РИА Новости в день святого Патрика, что у православных христиан, которые тоже почитают этого святого, сохранилось правильное понимание связанного с ним символа трилистника, при помощи которого Патрик объяснял Святую Троицу. День покровителя Ирландии святого Патрика ежегодно отмечается в разных странах 17 марта. Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В его честь освящено более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Святой Патрик жил в IV веке до раскола христианства на западное и восточное и поэтому почитается и православными. "Сегодня именно православные придают правильный смысл символу святого Патрика – трилистнику. Многие воспринимают его просто как традиционно ирландский знак. Но православные христиане помнят: на примере трилистника святой Патрик учил своих современников о Святой Троице – единой в трех лицах, как три его лепестка", – сказал РИА Новости Борисов. Священный синод Русской православной церкви 9 марта 2017 года включил святого Патрика в церковный месяцеслов – поминальный список святых. Он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии 30 марта (17 марта по старому стилю). Кроме того, святого Патрика вспоминают в день памяти святых, в земле Британской и Ирландской просиявших, установленный на третье воскресенье после праздника Святой Троицы.

https://ria.ru/20250303/prazdnik-1778227783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ирландия, исландия, нигерия, московская духовная академия, русская православная церковь, римско-католическая церковь