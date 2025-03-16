Священник рассказал об истинном значении символа святого Патрика
Священник Борисов: святой Патрик при помощи трилистника обозначал Святую Троицу
© AP Photo / Peter MorrisonМужчина в костюме святого Патрика идет по улице в Дублине, Ирландия
© AP Photo / Peter Morrison
Мужчина в костюме святого Патрика идет по улице в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал РИА Новости в день святого Патрика, что у православных христиан, которые тоже почитают этого святого, сохранилось правильное понимание связанного с ним символа трилистника, при помощи которого Патрик объяснял Святую Троицу.
День покровителя Ирландии святого Патрика ежегодно отмечается в разных странах 17 марта. Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В его честь освящено более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Святой Патрик жил в IV веке до раскола христианства на западное и восточное и поэтому почитается и православными.
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"Сегодня именно православные придают правильный смысл символу святого Патрика – трилистнику. Многие воспринимают его просто как традиционно ирландский знак. Но православные христиане помнят: на примере трилистника святой Патрик учил своих современников о Святой Троице – единой в трех лицах, как три его лепестка", – сказал РИА Новости Борисов.
Священный синод Русской православной церкви 9 марта 2017 года включил святого Патрика в церковный месяцеслов – поминальный список святых. Он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии 30 марта (17 марта по старому стилю). Кроме того, святого Патрика вспоминают в день памяти святых, в земле Британской и Ирландской просиявших, установленный на третье воскресенье после праздника Святой Троицы.
День Святого Патрика
3 марта, 13:30