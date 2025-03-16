https://ria.ru/20250316/transport-2005377956.html

Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт

Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт - РИА Новости, 16.03.2025

Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт

Бойцам в зоне СВО передадут восемь медицинских автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:57:00+03:00

2025-03-16T20:57:00+03:00

2025-03-16T20:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

ульяновский автомобильный завод (уаз)

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Бойцам в зоне СВО передадут восемь медицинских автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы наших подразделений, участвующие в специальной военной операции, в ближайшее время получат дополнительный медицинский транспорт... Это восемь автомобилей повышенной проходимости марки "УАЗ" и одна "Газель", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что машины представил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов. "Кроме этого, Адам Алханов сообщил мне, помимо автомобилей для бойцов также приобретены 15 дронов, в которых они нуждались. В самое ближайшее время техника и оборудование будут доставлены по месту назначения", — сообщил Кадыров.

https://ria.ru/20250316/khutora-2005375440.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, ульяновский автомобильный завод (уаз), безопасность