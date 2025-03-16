https://ria.ru/20250316/transport-2005377956.html
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт - РИА Новости, 16.03.2025
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт
Бойцам в зоне СВО передадут восемь медицинских автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:57:00+03:00
2025-03-16T20:57:00+03:00
2025-03-16T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
ульяновский автомобильный завод (уаз)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174796_0:191:2687:1702_1920x0_80_0_0_8eba50eed73a2d4c984b372f87a1edc6.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Бойцам в зоне СВО передадут восемь медицинских автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы наших подразделений, участвующие в специальной военной операции, в ближайшее время получат дополнительный медицинский транспорт... Это восемь автомобилей повышенной проходимости марки "УАЗ" и одна "Газель", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что машины представил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов. "Кроме этого, Адам Алханов сообщил мне, помимо автомобилей для бойцов также приобретены 15 дронов, в которых они нуждались. В самое ближайшее время техника и оборудование будут доставлены по месту назначения", — сообщил Кадыров.
https://ria.ru/20250316/khutora-2005375440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174796_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd46ee844ce1361220a156a1d9b84012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, ульяновский автомобильный завод (уаз), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Безопасность
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт
Кадыров: бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт