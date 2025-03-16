Рейтинг@Mail.ru
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/transport-2005377956.html
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт - РИА Новости, 16.03.2025
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт
Бойцам в зоне СВО передадут восемь медицинских автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:57:00+03:00
2025-03-16T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
ульяновский автомобильный завод (уаз)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174796_0:191:2687:1702_1920x0_80_0_0_8eba50eed73a2d4c984b372f87a1edc6.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Бойцам в зоне СВО передадут восемь медицинских автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы наших подразделений, участвующие в специальной военной операции, в ближайшее время получат дополнительный медицинский транспорт... Это восемь автомобилей повышенной проходимости марки "УАЗ" и одна "Газель", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что машины представил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов. "Кроме этого, Адам Алханов сообщил мне, помимо автомобилей для бойцов также приобретены 15 дронов, в которых они нуждались. В самое ближайшее время техника и оборудование будут доставлены по месту назначения", — сообщил Кадыров.
https://ria.ru/20250316/khutora-2005375440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174796_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd46ee844ce1361220a156a1d9b84012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, ульяновский автомобильный завод (уаз), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Безопасность
Бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт

Кадыров: бойцам в зоне СВО передадут медицинский транспорт

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Бойцам в зоне СВО передадут восемь медицинских автомобилей повышенной проходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы наших подразделений, участвующие в специальной военной операции, в ближайшее время получат дополнительный медицинский транспорт... Это восемь автомобилей повышенной проходимости марки "УАЗ" и одна "Газель", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что машины представил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов.
"Кроме этого, Адам Алханов сообщил мне, помимо автомобилей для бойцов также приобретены 15 дронов, в которых они нуждались. В самое ближайшее время техника и оборудование будут доставлены по месту назначения", — сообщил Кадыров.
Последствия обстрела ВСУ в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец
Вчера, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала