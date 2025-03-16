https://ria.ru/20250316/ssha-2005272306.html

США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ

США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Удары военной авиации США по Йемену стали частью новой политики администрации американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Штаты могут расширить РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:20:00+03:00

2025-03-16T04:20:00+03:00

2025-03-16T04:20:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

politico

ансар алла

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Удары военной авиации США по Йемену стали частью новой политики администрации американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Штаты могут расширить свою военную активность в регионе, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. "Рост числа ударов в последние недели по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали, а также ударов по лидерам "Исламского государства" (ИГИЛ)* в Сирии являются результатом новой политики... в будущем ударов по региону будет больше, так как военные видят новые возможности для нанесения ударов по лидерам боевиков", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновника. Как отмечает Politico, начало США операции против хуситов произошло на фоне нанесения новых ударов по лидерам ИГ* в Сирии. В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам. Американские военные ранее также неоднократно заявляли о нанесении ударов по боевикам ИГ* и членам "Аль-Каиды"* в Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html

https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, сирия, дональд трамп, politico, ансар алла, исламское государство*