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США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
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04:20 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ssha-2005272306.html
США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ
США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Удары военной авиации США по Йемену стали частью новой политики администрации американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Штаты могут расширить РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:20:00+03:00
2025-03-16T04:20:00+03:00
в мире
сша
йемен
сирия
дональд трамп
politico
ансар алла
исламское государство*
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Удары военной авиации США по Йемену стали частью новой политики администрации американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Штаты могут расширить свою военную активность в регионе, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. "Рост числа ударов в последние недели по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали, а также ударов по лидерам "Исламского государства" (ИГИЛ)* в Сирии являются результатом новой политики... в будущем ударов по региону будет больше, так как военные видят новые возможности для нанесения ударов по лидерам боевиков", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновника. Как отмечает Politico, начало США операции против хуситов произошло на фоне нанесения новых ударов по лидерам ИГ* в Сирии. В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам. Американские военные ранее также неоднократно заявляли о нанесении ударов по боевикам ИГ* и членам "Аль-Каиды"* в Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html
https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html
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в мире, сша, йемен, сирия, дональд трамп, politico, ансар алла, исламское государство*
В мире, США, Йемен, Сирия, Дональд Трамп, Politico, Ансар Алла, Исламское государство*
США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Politico: удары по Йемену стали частью нового курса США на Ближнем Востоке

© Фото : Sputnik/ СтрингерВзрыв в городе Сана, Йемен
Взрыв в городе Сана, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Sputnik/ Стрингер
Взрыв в городе Сана, Йемен . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Удары военной авиации США по Йемену стали частью новой политики администрации американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Штаты могут расширить свою военную активность в регионе, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов.
Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Хуситы могут нанести удары по базам США, пишут СМИ
03:22
"Рост числа ударов в последние недели по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали, а также ударов по лидерам "Исламского государства" (ИГИЛ)* в Сирии являются результатом новой политики... в будущем ударов по региону будет больше, так как военные видят новые возможности для нанесения ударов по лидерам боевиков", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновника.
Как отмечает Politico, начало США операции против хуситов произошло на фоне нанесения новых ударов по лидерам ИГ* в Сирии.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.
Американские военные ранее также неоднократно заявляли о нанесении ударов по боевикам ИГ* и членам "Аль-Каиды"* в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов
Вчера, 21:47
 
В миреСШАЙеменСирияДональд ТрампPoliticoАнсар АллаИсламское государство*
 
 
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