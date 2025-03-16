США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Politico: удары по Йемену стали частью нового курса США на Ближнем Востоке
© Фото : Sputnik/ СтрингерВзрыв в городе Сана, Йемен
© Фото : Sputnik/ Стрингер
Взрыв в городе Сана, Йемен . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Удары военной авиации США по Йемену стали частью новой политики администрации американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Штаты могут расширить свою военную активность в регионе, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов.
"Рост числа ударов в последние недели по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали, а также ударов по лидерам "Исламского государства" (ИГИЛ)* в Сирии являются результатом новой политики... в будущем ударов по региону будет больше, так как военные видят новые возможности для нанесения ударов по лидерам боевиков", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновника.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.
Американские военные ранее также неоднократно заявляли о нанесении ударов по боевикам ИГ* и членам "Аль-Каиды"* в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.