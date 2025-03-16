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В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо - РИА Новости, 16.03.2025
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01:41 16.03.2025 (обновлено: 02:11 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ssha-2005262509.html
В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо
В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо - РИА Новости, 16.03.2025
В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо
Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 28, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:41:00+03:00
2025-03-16T02:11:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 28, сообщает телеканал ABC."Всего по меньшей мере 28 смертей было зафиксировано от штормовых явлений по всей стране, в том числе 15, связанных с торнадо", - указывает телеканал.Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.
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в мире, сша, арканзас, иллинойс
В мире, США, Арканзас, Иллинойс
В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо

Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 28 человек

© AP Photo / Julio CortezРазрушенные дома после торнадо в США
Разрушенные дома после торнадо в США - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Разрушенные дома после торнадо в США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 28, сообщает телеканал ABC.
"Всего по меньшей мере 28 смертей было зафиксировано от штормовых явлений по всей стране, в том числе 15, связанных с торнадо", - указывает телеканал.
Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.
В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.
Торнадо - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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