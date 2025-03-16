https://ria.ru/20250316/ssha-2005262509.html

В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо

В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо - РИА Новости, 16.03.2025

В США выросло число погибших в результате штормов и торнадо

Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 28, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:41:00+03:00

2025-03-16T01:41:00+03:00

2025-03-16T02:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 28, сообщает телеканал ABC."Всего по меньшей мере 28 смертей было зафиксировано от штормовых явлений по всей стране, в том числе 15, связанных с торнадо", - указывает телеканал.Обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005226071.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, арканзас, иллинойс