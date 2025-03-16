https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005358746.html

Спецоперация, 16 марта: США назвали сроки разрешения конфликта на Украине

Спецоперация, 16 марта: США назвали сроки разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.03.2025

Спецоперация, 16 марта: США назвали сроки разрешения конфликта на Украине

ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории от украинских... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:42:00+03:00

2025-03-16T18:42:00+03:00

2025-03-16T18:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

вячеслав гладков

андрей сибига

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт - курские Суджу, Викторовку, Николаевку, Старую Сорочину, Лебедевку, Косицу, Малую Локню, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановку, Бондаревку, Дмитрюков, Зазулевку, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновку, Михайловку, Правду, Южный, Казачью Локню, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровку, Заолешенку, Рубанщину, а также Новенькое в Сумской области. За эту неделю ВСУ лишились более 2040 военных, свыше 30 сдались в плен. Также Киев потерял семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, семь минометов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 37 пунктов управления беспилотниками, пять складов боеприпасов. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 220 человек, а в зоне СВО - до 1305 человек, следует из сводок Минобороны. В окружении в Курской области находятся около 30 офицеров из стран НАТО, которые корректировали удары вглубь территории РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Атаки ВСУ беспилотникамиЗа ночь ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник над российскими регионами: 16 - над Воронежской, девять - над Белгородской, пять - над Ростовской и один - над Курской областью, сообщает Минобороны РФ. Ночью женщина и семилетний ребенок были ранены при атаке беспилотника ВСУ в белгородском Губкине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, у мальчика осколочные ранения рук и ног. Он добавил, что от удара беспилотника произошло возгорание дома. Зверства ВСУ на оккупированных территорияхУкраинские военные в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР вычисляли укрытия мирных жителей по наличию собак и ночами запускали туда дроны, рассказала РИА Новости эвакуированная из поселка жительница. По словам женщины, днем в Шевченко мирные люди чувствовали себя относительно спокойно, но по ночам никто не решался выходить на улицу, потому что это была "стопроцентная смерть". Жительница освобожденного Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, что была свидетельницей того, как украинские военные заставили петь гимн Украины местного жителя, а после убили его. Вывезенная из Суджанского района Курской области жительница Казачьей Локни рассказала РИА Новости, что в дни оккупации к ней заходил солдат ВСУ и угрожал автоматом, а в их селе, по рассказам местных, убили несколько мужчин. Путь к разрешению конфликта на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. По его словам, разрешения ситуации хотят и в Москве, и Киеве, "стороны готовы" обсудить детали договоренностей. Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK подтвердил начало формирования команды, ответственной за подготовку к приостановке огня, а главной задачей на следующей неделе назвал создание "дорожной карты" по осуществлению мониторинга. По словам дипломата, с точки зрения Киева, "необходимо найти подходящий механизм для управления и мониторинга того, что происходит на передовой". Глава МИД Украины также не исключил, что для управления ситуацией, "возможно, нужно будет задействовать международную наблюдательную миссию под эгидой какого-либо международного учреждения". При этом Сибига заявил, что "не будет компромиссов в ущерб территориальной целостности, суверенитету и гарантиям безопасности Украины". Британская газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании утверждает, что европейцы планируют разместить на Украине "миротворческую" группировку из более 10 тысяч военнослужащих. При этом, как сообщили газете источники в британском правительстве, хотя основную часть контингента, согласно планам, предоставят Франция и Великобритания, британский премьер-министр Кир Стармер якобы заручился поддержкой "значительно большего числа" стран. Отмечается, что около 35 стран согласились поставлять оружие, а также оказывать материально-техническую и разведывательную поддержку планируемой европейской миссии.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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украина, киев, вячеслав гладков, андрей сибига, вооруженные силы украины, великобритания, сергей лебедев