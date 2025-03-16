https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275806.html

Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия

Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия - РИА Новости, 16.03.2025

Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия

Украинские военные в Шевченко в пригороде Покровска в ДНР вычисляли укрытия мирных жителей по наличию собак и ночами запускали туда дроны, рассказала РИА... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T06:08:00+03:00

2025-03-16T06:08:00+03:00

2025-03-16T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

покровск

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Украинские военные в Шевченко в пригороде Покровска в ДНР вычисляли укрытия мирных жителей по наличию собак и ночами запускали туда дроны, рассказала РИА Новости эвакуированная из поселка жительница. Минобороны России 11 января сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Контроль над Шевченко позволил развивать продвижение российских войск в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск). "Они еще как нас находили. Вот говорят, по вам стреляли. Да, стреляли. А как стреляли? Собаки. Собаки находятся там, где люди. И они нас - вот вы представляете, это такая низость, это какая степень, ну, я не знаю, жестокости - что они по собакам вычисляли, где находились люди ... и ночью прилетала "Баба-яга" (БПЛА большой грузоподъемности – ред.) ... и они нас просто расстреливали", – рассказала собеседница агентства. По словам женщины, днем в поселке Шевченко мирные люди чувствовали себя относительно спокойно, но по ночам никто не решался выходить на улицу, потому что это была "стопроцентная смерть".

https://ria.ru/20250315/shantazh-2005177415.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

покровск

красноармейск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, покровск, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия