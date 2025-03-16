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Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275806.html
Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия
Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия - РИА Новости, 16.03.2025
Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия
Украинские военные в Шевченко в пригороде Покровска в ДНР вычисляли укрытия мирных жителей по наличию собак и ночами запускали туда дроны, рассказала РИА... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T06:08:00+03:00
2025-03-16T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
покровск
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Украинские военные в Шевченко в пригороде Покровска в ДНР вычисляли укрытия мирных жителей по наличию собак и ночами запускали туда дроны, рассказала РИА Новости эвакуированная из поселка жительница. Минобороны России 11 января сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Контроль над Шевченко позволил развивать продвижение российских войск в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск). "Они еще как нас находили. Вот говорят, по вам стреляли. Да, стреляли. А как стреляли? Собаки. Собаки находятся там, где люди. И они нас - вот вы представляете, это такая низость, это какая степень, ну, я не знаю, жестокости - что они по собакам вычисляли, где находились люди ... и ночью прилетала "Баба-яга" (БПЛА большой грузоподъемности – ред.) ... и они нас просто расстреливали", – рассказала собеседница агентства. По словам женщины, днем в поселке Шевченко мирные люди чувствовали себя относительно спокойно, но по ночам никто не решался выходить на улицу, потому что это была "стопроцентная смерть".
https://ria.ru/20250315/shantazh-2005177415.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
покровск
красноармейск
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донецкая народная республика, покровск, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Покровск, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли укрытия

ВСУ вычисляли укрытия мирных жителей в Шевченко по наличию собак

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Украинские военные в Шевченко в пригороде Покровска в ДНР вычисляли укрытия мирных жителей по наличию собак и ночами запускали туда дроны, рассказала РИА Новости эвакуированная из поселка жительница.
Минобороны России 11 января сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Контроль над Шевченко позволил развивать продвижение российских войск в сторону Красноармейска (украинское название - Покровск).
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Жительница Курской области рассказала о попытке ВСУ шантажировать жителей
15 марта, 12:45
"Они еще как нас находили. Вот говорят, по вам стреляли. Да, стреляли. А как стреляли? Собаки. Собаки находятся там, где люди. И они нас - вот вы представляете, это такая низость, это какая степень, ну, я не знаю, жестокости - что они по собакам вычисляли, где находились люди ... и ночью прилетала "Баба-яга" (БПЛА большой грузоподъемности – ред.) ... и они нас просто расстреливали", – рассказала собеседница агентства.
По словам женщины, днем в поселке Шевченко мирные люди чувствовали себя относительно спокойно, но по ночам никто не решался выходить на улицу, потому что это была "стопроцентная смерть".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПокровскКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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