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Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области - РИА Новости, 16.03.2025
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области
Три села в Саратовской области отрезаны от транспортного сообщения из-за паводка, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:18:00+03:00
2025-03-16T20:18:00+03:00
2025-03-16T20:18:00+03:00
происшествия
жкх
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Три села в Саратовской области отрезаны от транспортного сообщения из-за паводка, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. "В Ивантеевском районе произошел перелив низководного моста через реку Большой Иргиз у села Яблоновый Гай. Движение по нему недоступно. В связи с этим нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка. Перевозка людей и предметов первой необходимости осуществляется посредством спецтехники профильных служб. В случае дальнейшего повышения уровня воды будет организована лодочная переправа", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале. В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что движение транспорта закрыто с 16.30 (15.30 мск) воскресенья.
https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html
саратовская область
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происшествия, жкх, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, ЖКХ, Саратовская область, Роман Бусаргин
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области
Три села в Саратовской области остались без транспорта из-за паводка