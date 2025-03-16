Рейтинг@Mail.ru
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области - РИА Новости, 16.03.2025
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области
Три села в Саратовской области отрезаны от транспортного сообщения из-за паводка, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:18:00+03:00
2025-03-16T20:18:00+03:00
происшествия
жкх
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106133/43/1061334331_0:248:3077:1979_1920x0_80_0_0_561a91ca51f9d6a3e9712f4c22beab90.jpg
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Три села в Саратовской области отрезаны от транспортного сообщения из-за паводка, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. "В Ивантеевском районе произошел перелив низководного моста через реку Большой Иргиз у села Яблоновый Гай. Движение по нему недоступно. В связи с этим нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка. Перевозка людей и предметов первой необходимости осуществляется посредством спецтехники профильных служб. В случае дальнейшего повышения уровня воды будет организована лодочная переправа", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале. В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что движение транспорта закрыто с 16.30 (15.30 мск) воскресенья.
https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106133/43/1061334331_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0b7cd26a4431e1e5f18124b4c80a0034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, ЖКХ, Саратовская область, Роман Бусаргин
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области

Три села в Саратовской области остались без транспорта из-за паводка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Паводок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Три села в Саратовской области отрезаны от транспортного сообщения из-за паводка, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"В Ивантеевском районе произошел перелив низководного моста через реку Большой Иргиз у села Яблоновый Гай. Движение по нему недоступно. В связи с этим нарушено транспортное сообщение с селами Канаевка, Сестры и Клевенка. Перевозка людей и предметов первой необходимости осуществляется посредством спецтехники профильных служб. В случае дальнейшего повышения уровня воды будет организована лодочная переправа", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что движение транспорта закрыто с 16.30 (15.30 мск) воскресенья.
Набережная города Ишим в Тюменской области во время паводка - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области
28 февраля, 10:09
 
ПроисшествияЖКХСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала