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Букеле сообщил о размещении в Сальвадоре депортированных из США членов ОПГ - РИА Новости, 16.03.2025
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17:33 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/salvador-2005350799.html
Букеле сообщил о размещении в Сальвадоре депортированных из США членов ОПГ
Букеле сообщил о размещении в Сальвадоре депортированных из США членов ОПГ - РИА Новости, 16.03.2025
Букеле сообщил о размещении в Сальвадоре депортированных из США членов ОПГ
Власти Сальвадора приняли рейсы с более чем 230 членами венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), депортированными из США, сообщил РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:33:00+03:00
2025-03-16T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Сальвадора приняли рейсы с более чем 230 членами венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), депортированными из США, сообщил сальвадорский президент Найиб Букеле. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на служебную записку МИД Сальвадора сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа депортирует в Сальвадор около 300 предполагаемых членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа" для содержания в тюрьме сроком на один год, пока Соединенные Штаты определяют их дальнейшую судьбу. "Сегодня (в воскресенье - ред.) в нашу страну прибыли первые 238 членов венесуэльской криминальной организации "Трен де Арагуа". Их сразу отправили в тюрьму CECOT для содержания осужденных преступников на один год (срок могут продлить)", - говорится в сообщении президента в соцсети X. По словам политика, среди отправленных в Сальвадор членов группировки были также 23 члена банды MS-13 "Мара Сальватруча", которые разыскивались сальвадорскими властями. Ранее Букеле объявил, что правительство Сальвадора предложило США использовать крупнейшую сальвадорскую тюрьму CECOT для содержания осужденных преступников, включая американских граждан, в обмен на вознаграждение. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США изучат данное предложение. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250306/vens-2003318720.html
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в мире, сша, сальвадор, найиб букеле, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Сальвадор, Найиб Букеле, Дональд Трамп, Марко Рубио
Букеле сообщил о размещении в Сальвадоре депортированных из США членов ОПГ

Букеле: Сальвадор принял более 230 членов ОПГ, депортированных из США

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора Найиб Букеле - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Сальвадора Найиб Букеле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Сальвадора приняли рейсы с более чем 230 членами венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), депортированными из США, сообщил сальвадорский президент Найиб Букеле.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на служебную записку МИД Сальвадора сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа депортирует в Сальвадор около 300 предполагаемых членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа" для содержания в тюрьме сроком на один год, пока Соединенные Штаты определяют их дальнейшую судьбу.
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"Сегодня (в воскресенье - ред.) в нашу страну прибыли первые 238 членов венесуэльской криминальной организации "Трен де Арагуа". Их сразу отправили в тюрьму CECOT для содержания осужденных преступников на один год (срок могут продлить)", - говорится в сообщении президента в соцсети X.
По словам политика, среди отправленных в Сальвадор членов группировки были также 23 члена банды MS-13 "Мара Сальватруча", которые разыскивались сальвадорскими властями.
Ранее Букеле объявил, что правительство Сальвадора предложило США использовать крупнейшую сальвадорскую тюрьму CECOT для содержания осужденных преступников, включая американских граждан, в обмен на вознаграждение. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США изучат данное предложение.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАСальвадорНайиб БукелеДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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