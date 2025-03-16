https://ria.ru/20250316/rossija-2005366030.html

В Эстонии признали превосходство России в производстве БПЛА

В Эстонии признали превосходство России в производстве БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025

В Эстонии признали превосходство России в производстве БПЛА

Россия занимает передовые позиции в технологиях производства и применения беспилотников, признал генерал-майор в запасе, член правления оборонной компании... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:37:00+03:00

2025-03-16T19:37:00+03:00

2025-03-16T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия занимает передовые позиции в технологиях производства и применения беспилотников, признал генерал-майор в запасе, член правления оборонной компании Frankenburg Technologies Вейко-Велло Пальм. "Россия занимает сейчас самые передовые позиции в этой технологии", - заявил Пальм в программе телеканала ETV, который принадлежит телерадиокомпании ERR, говоря о технологиях производства и применения дронов. По мнению Пальма, понятие "высокотехнологичный" применительно к современным беспилотникам означает способность производить в больших количествах с минимальными затратами соответствующие заданным параметрам дроны. При этом для того, чтобы "быстро догнать Россию", генерал предложил производить и применять дроны в "огромных количествах", а более-менее работающее оборудование выбрасывать, чтобы купить "что-то получше". "Надо просто покупать всё новые и новые дроны с единственным условием - они должны быть лучше уже имеющихся. И применять как можно больше", - призвал он. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250313/rossiya-2004691668.html

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