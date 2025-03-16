СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника
СК возбудил дело об участии в террористической организации в отношении студента
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ГСУ СК Москвы возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении Риада Сафарова по заявлению однокурсника, с которым у него был межличностный конфликт, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
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В тот же день ему было предъявлено обвинение.
Как указывается в судебных документах, "стороне защиты известны обстоятельства написания заявлений сокурсниками Сафарова о якобы совершенных им преступлениях, а также то, что вмененные Сафарову в вину преступления являются вымышленными".
Защита Сафарова настаивала, что преступления он не совершал, а между ним и "инициатором возбуждения уголовного дела присутствовал межличностный конфликт из-за разности интересов, что выразилось в написании заведомо ложного доноса однокурсниками", после чего Сафаров и стал фигурантом уголовного дела.
Адвокат настаивал, что тяга к оружию у Сафарова объяснима его желанием "в дальнейшем связать свою жизнь со службой в спецназе. Следствие ввело суд в заблуждение, указав, что найденный при обыске дробовик, является огнестрельным оружием, а также шумовая и дымовая гранаты несут угрозу обществу". Адвокат же объяснил, что все это было предназначено для страйкбола, фактически эти предметы" не подлежат переделке под огнестрельное оружие и не могут быть использованы как оружие, поражающего действия". Он также отметил, что коллекционировать ножи законом не запрещено. Тем не менее, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сафарова.
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