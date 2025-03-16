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СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника - РИА Новости, 16.03.2025
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04:00 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/rassledovanie-2005271213.html
СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника
СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника - РИА Новости, 16.03.2025
СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника
ГСУ СК Москвы возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении Риада Сафарова по заявлению однокурсника, с которым у... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:00:00+03:00
2025-03-16T04:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ГСУ СК Москвы возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении Риада Сафарова по заявлению однокурсника, с которым у него был межличностный конфликт, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5, ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 УК РФ, в отношении Сафарова Риада Хикметовича", - говорится в документах (имеются в распоряжении РИА Новости). В тот же день ему было предъявлено обвинение. Как указывается в судебных документах, "стороне защиты известны обстоятельства написания заявлений сокурсниками Сафарова о якобы совершенных им преступлениях, а также то, что вмененные Сафарову в вину преступления являются вымышленными". Защита Сафарова настаивала, что преступления он не совершал, а между ним и "инициатором возбуждения уголовного дела присутствовал межличностный конфликт из-за разности интересов, что выразилось в написании заведомо ложного доноса однокурсниками", после чего Сафаров и стал фигурантом уголовного дела. Адвокат настаивал, что тяга к оружию у Сафарова объяснима его желанием "в дальнейшем связать свою жизнь со службой в спецназе. Следствие ввело суд в заблуждение, указав, что найденный при обыске дробовик, является огнестрельным оружием, а также шумовая и дымовая гранаты несут угрозу обществу". Адвокат же объяснил, что все это было предназначено для страйкбола, фактически эти предметы" не подлежат переделке под огнестрельное оружие и не могут быть использованы как оружие, поражающего действия". Он также отметил, что коллекционировать ножи законом не запрещено. Тем не менее, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сафарова.
https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника

СК возбудил дело об участии в террористической организации в отношении студента

© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ГСУ СК Москвы возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении Риада Сафарова по заявлению однокурсника, с которым у него был межличностный конфликт, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5, ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 УК РФ, в отношении Сафарова Риада Хикметовича", - говорится в документах (имеются в распоряжении РИА Новости).
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В тот же день ему было предъявлено обвинение.
Как указывается в судебных документах, "стороне защиты известны обстоятельства написания заявлений сокурсниками Сафарова о якобы совершенных им преступлениях, а также то, что вмененные Сафарову в вину преступления являются вымышленными".
Защита Сафарова настаивала, что преступления он не совершал, а между ним и "инициатором возбуждения уголовного дела присутствовал межличностный конфликт из-за разности интересов, что выразилось в написании заведомо ложного доноса однокурсниками", после чего Сафаров и стал фигурантом уголовного дела.
Адвокат настаивал, что тяга к оружию у Сафарова объяснима его желанием "в дальнейшем связать свою жизнь со службой в спецназе. Следствие ввело суд в заблуждение, указав, что найденный при обыске дробовик, является огнестрельным оружием, а также шумовая и дымовая гранаты несут угрозу обществу". Адвокат же объяснил, что все это было предназначено для страйкбола, фактически эти предметы" не подлежат переделке под огнестрельное оружие и не могут быть использованы как оружие, поражающего действия". Он также отметил, что коллекционировать ножи законом не запрещено. Тем не менее, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сафарова.
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