https://ria.ru/20250316/rassledovanie-2005271213.html

СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника

СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника - РИА Новости, 16.03.2025

СК возбудил дело против студента по заявлению однокурсника

ГСУ СК Москвы возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении Риада Сафарова по заявлению однокурсника, с которым у... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:00:00+03:00

2025-03-16T04:00:00+03:00

2025-03-16T04:00:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ГСУ СК Москвы возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении Риада Сафарова по заявлению однокурсника, с которым у него был межличностный конфликт, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5, ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 УК РФ, в отношении Сафарова Риада Хикметовича", - говорится в документах (имеются в распоряжении РИА Новости). В тот же день ему было предъявлено обвинение. Как указывается в судебных документах, "стороне защиты известны обстоятельства написания заявлений сокурсниками Сафарова о якобы совершенных им преступлениях, а также то, что вмененные Сафарову в вину преступления являются вымышленными". Защита Сафарова настаивала, что преступления он не совершал, а между ним и "инициатором возбуждения уголовного дела присутствовал межличностный конфликт из-за разности интересов, что выразилось в написании заведомо ложного доноса однокурсниками", после чего Сафаров и стал фигурантом уголовного дела. Адвокат настаивал, что тяга к оружию у Сафарова объяснима его желанием "в дальнейшем связать свою жизнь со службой в спецназе. Следствие ввело суд в заблуждение, указав, что найденный при обыске дробовик, является огнестрельным оружием, а также шумовая и дымовая гранаты несут угрозу обществу". Адвокат же объяснил, что все это было предназначено для страйкбола, фактически эти предметы" не подлежат переделке под огнестрельное оружие и не могут быть использованы как оружие, поражающего действия". Он также отметил, что коллекционировать ножи законом не запрещено. Тем не менее, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сафарова.

https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)