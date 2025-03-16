Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 16.03.2025 (обновлено: 07:48 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/pvo-2005277196.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 16.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:09:00+03:00
2025-03-16T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
воронежская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.Уточняется, что:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, воронежская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Воронежская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник в четырех регионах

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.
Уточняется, что:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВоронежская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала