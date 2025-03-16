https://ria.ru/20250316/pvo-2005277196.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 16.03.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:09:00+03:00

2025-03-16T07:09:00+03:00

2025-03-16T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

воронежская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.Уточняется, что:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, воронежская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)