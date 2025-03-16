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Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 16.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T07:09:00+03:00
2025-03-16T07:09:00+03:00
2025-03-16T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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белгородская область
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.Уточняется, что:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, воронежская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Воронежская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник в четырех регионах