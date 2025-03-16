https://ria.ru/20250316/putin-2005319179.html
Путин на следующей неделе выступит на съезде РСПП и коллегии Генпрокуратуры
Путин на следующей неделе выступит на съезде РСПП и коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.03.2025
Путин на следующей неделе выступит на съезде РСПП и коллегии Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также выступит на... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:52:00+03:00
2025-03-16T13:52:00+03:00
2025-03-16T13:53:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Президент выступит на коллегии Генеральной прокуратуры... Кроме этого, президент будет участвовать в съезде РСПП", - говорится в программе, фрагмент которой выложен в Telegram-канале автора передачи Павла Зарубина. Ранее в Кремле сообщали, что в понедельник Путин проведет в Москве переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кроме того, в графике Путина на будущей неделе будет совещание с членами Совета безопасности РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, таджикистан, владимир путин, павел зарубин, эмомали рахмон, российский союз промышленников и предпринимателей, генеральная прокуратура рф, экономика
Россия, Москва, Таджикистан, Владимир Путин, Павел Зарубин, Эмомали Рахмон, Российский союз промышленников и предпринимателей, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Путин на следующей неделе выступит на съезде РСПП и коллегии Генпрокуратуры
Путин на следующей неделе примет участие в съезде РСПП и выступит на коллегии ГП