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Путин на следующей неделе выступит на съезде РСПП и коллегии Генпрокуратуры

Путин на следующей неделе выступит на съезде РСПП и коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.03.2025

Путин на следующей неделе выступит на съезде РСПП и коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также выступит на... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:52:00+03:00

2025-03-16T13:52:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Президент выступит на коллегии Генеральной прокуратуры... Кроме этого, президент будет участвовать в съезде РСПП", - говорится в программе, фрагмент которой выложен в Telegram-канале автора передачи Павла Зарубина. Ранее в Кремле сообщали, что в понедельник Путин проведет в Москве переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кроме того, в графике Путина на будущей неделе будет совещание с членами Совета безопасности РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, таджикистан, владимир путин, павел зарубин, эмомали рахмон, российский союз промышленников и предпринимателей, генеральная прокуратура рф, экономика