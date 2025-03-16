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В Кировской области установят причины крушения дельтаплана
В Кировской области установят причины крушения дельтаплана - РИА Новости, 16.03.2025
В Кировской области установят причины крушения дельтаплана
Приволжская транспортная прокуратура устанавливает причины крушения дельтаплана в Кировской области, в результате которого погиб пилот, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:23:00+03:00
2025-03-16T15:23:00+03:00
2025-03-16T15:23:00+03:00
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура устанавливает причины крушения дельтаплана в Кировской области, в результате которого погиб пилот, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о том, что днем 16 марта в Омутнинском районе на лед водохранилища совершил жесткую посадку дельтаплан. В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен. Проводится проверка. Как уточнили в ведомстве, пилот накануне приобрел мотодельтаплан и решил сегодня его испытать. "Кировской транспортной прокуратурой устанавливаются причины происшествия с легкомоторным летательным аппаратом. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250316/sk-2005320955.html
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происшествия, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области установят причины крушения дельтаплана
Прокуратура устанавливает причины крушения дельтаплана в Кировской области