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В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре на дискотеке - РИА Новости, 16.03.2025
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22:50 16.03.2025 (обновлено: 22:51 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005385456.html
В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре на дискотеке
В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре на дискотеке - РИА Новости, 16.03.2025
В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре на дискотеке
Правительство Северной Македонии объявило семидневный траур по погибшим при пожаре на дискотеке и постановило провести внеочередную проверку подобных заведений, РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:50:00+03:00
2025-03-16T22:51:00+03:00
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Правительство Северной Македонии объявило семидневный траур по погибшим при пожаре на дискотеке и постановило провести внеочередную проверку подобных заведений, сообщила пресс-служба кабмина. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 03.00 (05.00 мск) в воскресенье, предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали свыше тысячи человек. "На сегодняшнем внеочередном заседании правительства в связи с трагическими событиями... где погибли 59 молодых людей и более 100 госпитализированы и им оказывается медицинская помощь, правительство приняло решение о провозглашении семидневного траура на всей территории страны", - сообщила пресс-служба правительства. В МИД республики и диппредставительствах за рубежом в понедельник будут открыты книги для соболезнований. Отмечается, что государственной торговой инспекции предписано в ближайшие три дня совершить внеочередную проверку объектов сферы обслуживания - кабаре, ночных клубов, дискотек и открытых дискотек. Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Минобороны Сербии отправило 14 военных врачей и пять санитарных машин в помощь пострадавшим от пожара на дискотеке в Северной Македонии, сообщило оборонное ведомство. Черногорский премьер Милойко Спайич также заявил, что Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии. Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее указал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание 20 человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.
https://ria.ru/20250316/sanda-2005354706.html
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в мире, северная македония, сербия, черногория
В мире, Северная Македония, Сербия, Черногория
В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре на дискотеке

В Северной Македонии объявили 7-дневный траур по жертвам пожара на дискотеке

© СоцсетиПожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Соцсети
Пожар в ночном клубе в македонском городе Кочани
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Правительство Северной Македонии объявило семидневный траур по погибшим при пожаре на дискотеке и постановило провести внеочередную проверку подобных заведений, сообщила пресс-служба кабмина.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 03.00 (05.00 мск) в воскресенье, предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали свыше тысячи человек.
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"На сегодняшнем внеочередном заседании правительства в связи с трагическими событиями... где погибли 59 молодых людей и более 100 госпитализированы и им оказывается медицинская помощь, правительство приняло решение о провозглашении семидневного траура на всей территории страны", - сообщила пресс-служба правительства.
В МИД республики и диппредставительствах за рубежом в понедельник будут открыты книги для соболезнований.
Отмечается, что государственной торговой инспекции предписано в ближайшие три дня совершить внеочередную проверку объектов сферы обслуживания - кабаре, ночных клубов, дискотек и открытых дискотек.
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Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил сербские вертолеты и бригады врачей в помощь соседям после пожара на дискотеке. Он также сообщил, что 18 марта будет объявлено днем траура в Сербии. Минобороны Сербии отправило 14 военных врачей и пять санитарных машин в помощь пострадавшим от пожара на дискотеке в Северной Македонии, сообщило оборонное ведомство.
Черногорский премьер Милойко Спайич также заявил, что Черногория провозгласит 17 марта днем траура по жертвам пожара на дискотеке в Северной Македонии.
Глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски ранее указал на брифинге, что ведется следствие, предписано задержание 20 человек в связи с организацией мероприятия, также опрошены члены выступавшей на дискотеке группы.
Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.
© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в ночном клубе в македонском городе Кочани
 
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