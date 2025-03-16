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В Калининградской области потушили пожар на янтарном комбинате

В Калининградской области потушили пожар на янтарном комбинате - РИА Новости, 16.03.2025

В Калининградской области потушили пожар на янтарном комбинате

Пожар в поселке Янтарный в Калининградской области потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:03:00+03:00

2025-03-16T15:03:00+03:00

2025-03-16T15:03:00+03:00

происшествия

калининградская область

янтарный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградский янтарный комбинат

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пожар в поселке Янтарный в Калининградской области потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, предварительно, пострадавших нет. На месте работали 50 специалистов и 10 единиц техники. В пресс-службе Калининградского янтарного комбината сообщали, что речь идет об этом предприятии: пожарная сигнализация сработала в 2.38 (3.38 мск), пожарные прибыли в течение трех минут после вызова. Отмечалось, что возгорание началось в кровле одного из корпусов административно-хозяйственной службы предприятия, удалось не допустить распространение огня на соседнее здание музея с уникальными экспонатами, в том числе янтарными самородками. "Сотрудники МЧС России потушили пожар в Калининградской области на 1 500 квадратах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС. В региональном главке ведомства РИА Новости уточнили, что "спасли музей, левое крыло административного здания, микроавтобус и два легковых автомобиля". "Причины пожара будут устанавливать дознаватели", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

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янтарный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, калининградская область, янтарный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградский янтарный комбинат