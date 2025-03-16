https://ria.ru/20250316/pozhar-2005322400.html

В центре Петербурга потушили пожар в квартире

В центре Петербурга потушили пожар в квартире - РИА Новости, 16.03.2025

В центре Петербурга потушили пожар в квартире

Спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, где выгорела 20-метровая комната, сообщило... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:16:00+03:00

2025-03-16T14:16:00+03:00

2025-03-16T14:24:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, где выгорела 20-метровая комната, сообщило городское управление МЧС РФ. Пожар произошёл в квартире на Невском проспекте, 106, где в воскресенье утром загорелась комната площадью 20 квадратных метров. Как сообщало управление, из опасной зоны эвакуировали девять человек, никто не пострадал. "В 13.21 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале городского управления МЧС. Как отмечается, в квартире на пятом этаже выгорела 20-метровая комната. Пожар тушили 28 специалистов и семь единиц техники.

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)