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В центре Петербурга потушили пожар в квартире - РИА Новости, 16.03.2025
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14:16 16.03.2025 (обновлено: 14:24 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/pozhar-2005322400.html
В центре Петербурга потушили пожар в квартире
В центре Петербурга потушили пожар в квартире - РИА Новости, 16.03.2025
В центре Петербурга потушили пожар в квартире
Спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, где выгорела 20-метровая комната, сообщило... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:16:00+03:00
2025-03-16T14:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, где выгорела 20-метровая комната, сообщило городское управление МЧС РФ. Пожар произошёл в квартире на Невском проспекте, 106, где в воскресенье утром загорелась комната площадью 20 квадратных метров. Как сообщало управление, из опасной зоны эвакуировали девять человек, никто не пострадал. "В 13.21 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале городского управления МЧС. Как отмечается, в квартире на пятом этаже выгорела 20-метровая комната. Пожар тушили 28 специалистов и семь единиц техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Петербурга потушили пожар в квартире

В центре Петербурга потушили пожар в четырехкомнатной квартире

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/TelegramПожар в многоквартирном доме на Невском проспекте в Петербурге. 16 марта 2025
Пожар в многоквартирном доме на Невском проспекте в Петербурге. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Пожар в многоквартирном доме на Невском проспекте в Петербурге. 16 марта 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, где выгорела 20-метровая комната, сообщило городское управление МЧС РФ.
Пожар произошёл в квартире на Невском проспекте, 106, где в воскресенье утром загорелась комната площадью 20 квадратных метров. Как сообщало управление, из опасной зоны эвакуировали девять человек, никто не пострадал.
"В 13.21 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале городского управления МЧС.
Как отмечается, в квартире на пятом этаже выгорела 20-метровая комната. Пожар тушили 28 специалистов и семь единиц техники.
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