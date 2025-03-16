https://ria.ru/20250316/pozhar-2005305874.html
Появились подробности о пожаре в Калининградской области
Появились подробности о пожаре в Калининградской области - РИА Новости, 16.03.2025
Появились подробности о пожаре в Калининградской области
Пожар в поселке Янтарный произошел в одном из корпусов Калининградского янтарного комбината, сообщили РИА Новости на предприятии, было не допущено... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:15:00+03:00
2025-03-16T12:15:00+03:00
2025-03-16T12:15:00+03:00
происшествия
янтарный
россия
калининградская область
калининградский янтарный комбинат
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 16 мар - РИА Новости. Пожар в поселке Янтарный произошел в одном из корпусов Калининградского янтарного комбината, сообщили РИА Новости на предприятии, было не допущено распространения огня на соседнее здание музея с уникальными экспонатами. Ранее МЧС России сообщало, что чердак загорелся в производственном здании в поселке Янтарный в Калининградской области, пожар локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. На месте работали 50 специалистов и 10 единиц техники. В пресс-службе Калининградского янтарного комбината на уточняющий вопрос агентства, идет ли речь о его производственном здании, ответили утвердительно. Представитель комбината сообщил журналистам, что пожарная сигнализация сработала в 2.38 (3.38 мск), пожарные прибыли в течение трех минут после вызова. По предварительным данным, возгорание началось в кровле одного из корпусов административно-хозяйственной службы предприятия, причина устанавливается. "Благодаря слаженным действиям всех служб и ведомств удалось не допустить распространение огня на соседнее здание музея с уникальными экспонатами, в том числе янтарными самородками", - добавили на Калининградском янтарном комбинате. В региональном МЧС РИА Новости сообщили, что открытое горение на предприятии уже ликвидировано, продолжаются работы по полному устранению опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, янтарный, россия, калининградская область, калининградский янтарный комбинат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Янтарный, Россия, Калининградская область, Калининградский янтарный комбинат, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности о пожаре в Калининградской области
МЧС: пожар произошел в одном из корпусов Калининградского янтарного комбината